La mayoría de los argentinos no espera cambios en el clima social por la visita del Papa + Agregar ámbito en









A poco más de una semana de la llegada de León XIV, un relevamiento de Management & Fit midió las expectativas frente al acontecimiento. El 42,4% tiene una imagen positiva del Pontífice.

Papa León visitará Argentina. Facebook Vatican News

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo 8 de noviembre en un escenario de expectativas moderadas sobre el impacto que tendrá su visita en la situación social del país. Aunque el Sumo Pontífice registra una imagen positiva del 42,4%, una mayoría de los argentinos considera que su presencia contribuirá poco o nada a mejorar el clima social, según una encuesta de la consultora Management & Fit.

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El dato más significativo del relevamiento aparece al comparar la valoración personal del Papa con las expectativas sobre su visita. El 67,9% de los consultados cree que su llegada tendrá poca o ninguna incidencia en la mejora del clima social. La cifra muestra que la valoración favorable de su figura no se traduce necesariamente en expectativas sobre su capacidad de influir en los problemas que atraviesa la Argentina.

La imagen positiva de León XIV, además, se ubica casi diez puntos porcentuales por debajo de la registrada por la Iglesia Católica, de acuerdo con la medición. La imagen negativa del Pontífice alcanza el 5,8%, lo que refleja un nivel de rechazo acotado, aunque también una valoración menos extendida que la de la institución religiosa.

Papa León visitará Argentina. Vatican News El estudio también indagó sobre la identificación religiosa de la población. El 58,9% de los encuestados se reconoce como católico, aunque ese porcentaje presenta diferencias marcadas según la edad. Entre los jóvenes, la identificación con el catolicismo cae al 46,6%, en un segmento donde aumenta la proporción de personas que no se identifican con ninguna religión.

Las expectativas frente a la visita papal La llegada de León XIV se producirá en un contexto de tensiones sociales y económicas, con una agenda que combinará encuentros institucionales, actividades religiosas y reuniones con distintos sectores de la sociedad.

El viaje del Pontífice también tendrá una dimensión política por su encuentro con el presidente Javier Milei y por los temas sociales que forman parte de las preocupaciones de la Iglesia. La pobreza, el trabajo, la discapacidad y las condiciones de vida de los sectores más vulnerables aparecen entre los asuntos que atraviesan el mensaje del Vaticano. La diferencia generacional aparece como uno de los datos relevantes para analizar el vínculo entre la sociedad y la Iglesia. Si bien el catolicismo continúa siendo la principal identificación religiosa, su peso es menor entre las nuevas generaciones, donde las pertenencias religiosas tradicionales pierden presencia. En el otro extremo, la identificación católica tiene mayor incidencia entre las personas jubiladas y los trabajadores del sector público. El dato expone diferencias en la composición social de quienes mantienen una identificación con la institución religiosa y permite observar cómo las creencias también están atravesadas por variables generacionales y laborales.

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