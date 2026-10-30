Halloween en Disney+: 6 series y películas que no te podés perder

Historias inquietantes, criaturas inolvidables y universos que marcaron la cultura popular son parte de una propuesta ideal para sumergirse de lleno en uno de los días más escalofriante del año.

Huluween llega a Disney+ para celebrar Halloween con nuevos estrenos y franquicias emblemáticas que recorren lo mejor del terror, el suspenso y la ciencia ficción. Historias inquietantes, criaturas inolvidables y universos que marcaron la cultura popular son parte de una propuesta ideal para sumergirse de lleno en la temporada más escalofriante del año.

AHS: 13 , la decimotercera entrega de la legendaria antología de FX creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk , hace justicia al número más temido de todos. Reuniendo a un elenco estelar, muchos de cuyos integrantes vuelven a interpretar a personajes favoritos de los fans, la nueva temporada continúa ampliando el legado de la franquicia con icónicos horrores, nuevas historias y oscuros secretos. El episodio 13 y final, coincidiendo con Halloween, estrenará el 30 de octubre en Argentina, Brasil y Chile, y el 29 de octubre en Colombia, Perú y México. Todas las entregas anteriores de American Horror Story están disponibles exclusivamente en Disney+.

Samara Weaving vuelve a interpretar a Grace en la secuela Boda sangrienta 2 . Luego de sobrevivir a un ataque feroz de parte de la familia Le Domas, Grace descubre que ha pasado al siguiente nivel de este juego aterrador, esta vez junto a su hermana Faith ( Kathryn Newton ), con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una sola oportunidad para sobrevivir, mantener a su hermana con vida y reclamar el Alto Cargo del Consejo Superior que controla al mundo. Cuatro familias van tras ella por el trono, y quien gane lo dominará todo.

Tras el brutal asesinato de su esposo, una oficial de la patrulla de Kansas ( Georgina Campbell ) emprende una búsqueda para encontrar al culpable. A medida que avanza la investigación, descubre que el responsable ( James Preston Rogers ) es un sádico asesino en serie, y que la profundidad de su depravación mental y su siniestra agenda son mucho más retorcidas de lo que nadie podría haber imaginado.

Alien: Earth

La legendaria franquicia Alien desembarca en la Tierra con una nueva historia ambientada en el año 2120. Cuando la misteriosa nave de investigación espacial USCSS Maginot se estrella en la Tierra, Wendy (Sydney Chandler) y un desorganizado grupo de soldados tácticos hacen un descubrimiento que los pone cara a cara con mayor amenaza que ha enfrentado el planeta.

¡Ayuda!

¡Ayuda! es un thriller psicológico con humor negro protagonizado por Rachel McAdams y Dylan O'Brien. La historia sigue a Linda Liddle y Bradley Preston, dos colegas que quedan varados en una isla desierta tras ser los únicos sobrevivientes de un accidente aéreo. En la isla, deben superar viejos resentimientos y trabajar juntos para sobrevivir pero, sobre todo, se trata de una batalla inquietante con humor negro de voluntades e ingenio para salir con vida.

Depredador: Tierras Salvajes

Depredador: Tierras Salvajes marca el muy esperado regreso de la franquicia con una historia que expande y redefine el universo de DEPREDADOR. Ambientada en un futuro distante, en un planeta remoto, donde un joven depredador (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), desterrado por su clan, encuentra una aliada inesperada en Thia (Elle Fanning) y emprende un peligroso viaje en busca de un digno oponente.

El catálogo de Huluween en Disney+ se completa con títulos como Alien: Romulus, La primera profecía, Sin Salida y los icónicos episodios de Las casitas del terror de Los Simpson, que amplían la variedad de historias disponibles.

Y porque Halloween también es una celebración para compartir en familia, Disney+ suma propuestas para todas las edades. Desde clásicos como El extraño mundo de Jack hasta nuevas temporadas y series como Vampirina: una vampirina adolescente y Coven Academy, con historias de magia, misterio y aventura.

También hay opciones para los más chicos, entre ellas el nuevo especial Spidey y Los Vengadores: Halloween en equipo y Disney Pixar Cars - Especial de Halloween, además de episodios temáticos de favoritos de Disney Jr. como La casa de Mickey Mouse +, Princesita Sofía: Magia real y Supergatitos, junto con episodios especiales de Big City Greens y Phineas and Ferb.