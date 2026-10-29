Ajuste en Discapacidad: el Gobierno suspende la restitución de más de 21.800 pensiones por invalidez + Agregar ámbito en









La Secretaría Nacional de Discapacidad revocó para ese grupo la medida que había restablecido los beneficios por orden judicial. Los afectados tienen 60 días para pedir la rehabilitación, ahora a través del PAMI y no de ANSES.

Lado B

El Gobierno dejó sin efecto la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez de más de 21.800 personas, que deberán pedir la rehabilitación de sus beneficios dentro de un plazo de 60 días corridos. Para hacerlo, podrán presentarse en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) del PAMI, que reemplazaron a las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como canal de atención presencial.

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La medida fue dispuesta por la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud a través de dos resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial. La Resolución 3695/2026 dejó sin efecto la Resolución 13901/25 de la exAgencia Nacional de Discapacidad para las personas incluidas en su anexo. Según ese listado, son más de 21.800 beneficiarios con prestaciones suspendidas en su mayoría entre junio y agosto de 2025. Por su parte, la Resolución 3697/2026, firmada por el secretario Diego Pablo Masaragian, modificó los canales habilitados para pedir la rehabilitación.

La Resolución 13901/25 había sido dictada el 23 de octubre de 2025 y restableció el pago de las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas durante las auditorías. Lo hizo en cumplimiento de una medida cautelar del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, dictada en la causa “Defensor del Pueblo y otros c/ ANDIS s/ acción de amparo”.

De acuerdo con la nueva normativa, las personas alcanzadas podrán solicitar la rehabilitación de su beneficio dentro de los 60 días corridos desde su notificación. Para hacerlo, deberán presentar documentación médica actualizada, renovar sus datos personales o aportar los antecedentes necesarios para acreditar su derecho.

Además de las agencias y UGL del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), las presentaciones podrán realizarse en las dependencias de atención de la Secretaría Nacional de Discapacidad habilitadas, a través del Formulario de Consultas del Ministerio de Salud disponible en su sitio web, mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) con el trámite “Presentación de Documentación para Pensión Invalidez”, o por correo electrónico a la casilla [email protected].

La documentación será incorporada a las actuaciones administrativas y evaluada por las áreas competentes de la Secretaría, que determinarán si corresponde la rehabilitación. En los fundamentos de la Resolución 3697, el organismo explicó que el cambio de canales busca “facilitar la recepción presencial de la documentación a través de una red de atención con presencia territorial”. Además, aclaró que la modificación no altera los requisitos para pedir la rehabilitación ni los efectos de la Resolución 3695.