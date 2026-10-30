El riesgo país se somete a la última rueda semanal tras el respiro que se tomaron los bonos en dólares + Agregar ámbito en









En el epílogo de una semana marcada por el viento adverso del exterior producto del resultado de las elecciones en Brasil, los activos argentinos iniciaron un rebote.

El riesgo país, ¿en vías de comprimir?

El jueves los activos argentinos -acciones y bonos- tuvieron un respiro de la racha bajista que elevó con fuerza el riesgo país ante factores externos adversos como el resultado de las elecciones en Brasil. En esta última rueda de la semana, se pondrán a prueba y los inversores analizarán si el alivio llegó para quedarse.

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En la jornada previa, la renta fija volvió a acompañar a la deuda emergente. Los soberanos en dólares subieron hasta 1,4% y extendieron la recuperación tras la caída del lunes. El Merval medido en CCL subió 0,1% a u$s57,44, ante la baja del dólar cable. El panel de ADRs quedó mixto.

"El equity argentino en esta oportunidad se comportó ligeramente mejor en su conjunto, logrando separarse del desempeño de Brasil, en tanto que la renta fija soberana en dólares también tuvo un desempeño en línea CON los comparables. Con lo cual, podría decirse que, más allá de todo el ruido externo, los activos locales tuvieron una rueda de respiro", explicaron desde Outlier.

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