Las provincias mantienen el superávit fiscal conjunto: cuáles son las más sólidas y las de peor resultado

En el primer semestre, los distritos sostuvieron el equilibrio de las cuentas a pesar de perder recursos tanto propios como nacionales. La calidad del gasto y la autonomía son clave de los resultados. Cómo quedó el ranking fiscal.

Las provincias pudieron sostener el superavit en el primer semestre aunque en un contexto de deterioro.

A pesar de la fuerte caída de recursos propios y del recorte de envíos de transferencias de la Nación, las provincias pudieron sostener el equilibrio de sus cuentas en el primer semestre del año , según señala un estudio privado.

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El informe de Empiria Consultores destaca que "en el primer semestre de 2026 las provincias registraron un superávit primario de 0,1% del PBI (comparado contra uno de 0,2% en el primero de 2025) y equilibrio financiero (versus un superávit de 0,1% en el mismo período el año pasado)".

El trabajo indica que "en el último año móvil (julio de 2025 a junio de 2026), presentan un déficit primario del orden de 0,1% del PBI, mientras que en el mismo período la Nación tuvo un superávit de 1% del PBI".

"En 2026, las cuentas fiscales provinciales marcan el peor primer semestre desde 2017. En este período, de las 24 provincias, 17 tuvieron superávit primario y 6 déficit", detalla el reporte.

El estudio elaborado por los economistas Lucas Tettamanti y Bautista Santamarina, plantea que las razones del resultado están en que los gastos no crecen pero que caen los ingresos (-1%).

"A pesar de que el gasto total provincial permaneció inalterado con respecto al año pasado, los ingresos cayeron en términos reales, razón que explica el deterioro del resultado" primario en comparación con 2025, asegura la consultora. En ese contexto, el reporte indica que las provincias registraron un aumento del gasto en Personal y Jubilaciones (+1% real ambos), compensado con una reducción en el gasto en Obra (-4%).

En tanto, por el lado de los ingresos, la caída fue explicada por menores recursos de origen nacional (-3% real), producto de una menor recaudación (-5% en el semestre), sobre todo de los impuestos coparticipables (IVA -8%).

"Los recursos de origen provincial también se redujeron en el total (-2% real) con dinámicas distintas entre provincias. Solo siete gozaron de mayores ingresos propios, entre las que se encuentran Neuquén (+8%), Río Negro (+5%), Chubut (+2%), San Juan y Mendoza (+1% ambas)", dice Empiria.

En sentido contrario, señala el reporte, "Misiones y La Rioja son las que más sufrieron (-21% y -13% respectivamente)".

Ranking de provincias

El informe desarrolla un ranking en base a cuatro atributos para medir la salud de las cuentas públicas provinciales:

Autonomía (ingresos provinciales + regalías como porcentaje de los ingresos totales),

Resultado primario (como porcentaje del PBG),

Exposición financiera (stock de deuda sobre ingresos totales),

Calidad del gasto (gasto en capital vs. gasto en personal).

En base a ello, el estudio indica que: