La dolorosa despedida a Ana Martina Conte Grand, la argentina que murió en la tragedia ferroviaria de España: "Siempre fuiste luz"

La chica vivía en Andalucía y se dedicaba a la podología. Viajaba en el vagón 7 junto a su hermano, quien permanece hospitalizado y fuera de peligro.

Una joven oriunda de San Juan que murió en la tragedia ferroviaria de España fue despedida en las últimas horas . Se trató de Ana Martina Conte Grand , de 29 años, quien era podóloga y vivía en Andalucía . "Siempre fuiste luz", escribieron sus allegados en redes sociales.

La víctima viajaba junto a su hermano Jeremías en el vagón 7 y, tras conocerse la dolorosa noticia, sus allegados expresaron sus condolencias a la familia y sentidos mensajes para despedirla. Una amiga de la sanjuanina le dedicó unas palabras a través de Facebook luego de enterarse de lo ocurrido.

“¡Te amo con la vida Martina! Siempre fuiste luz, fuiste una persona maravillosa, mi amiga de mi alma. Pero Dios tenía mejores planes para vos, que brilles para siempre”, sintetizó la mujer en cita con TN.

Ana Martina y su hermano eran licenciados en Podología y habían estudiado juntos en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, ambos compartían un consultorio que promocionaban a través de las redes sociales. Por su parte, Jeremías permanece hospitalizado pero fuera de peligro según confirmó su familia en diálogo con el medio 0264 Noticias.

La sanjuanina venía de una familia vinculada a la medicina y la educación: su padre, Jorge Conte Grand Cambas , es especialista es neumonología mientras su madre, Claudia Viberti, profesora de inglés y vicedirectora del Colegio Central Universitario, indicó diario Los Andes.

Tragedia ferroviaria en España: continúan las maniobras de rescate mientras investigan las causas del choque que dejó 68 muertos

Los equipos de emergencia de España continúan este jueves con las maniobras de rescate entre los restos de los dos trenes que chocaron en la provincia de Toledo, mientras las autoridades intentan establecer qué provocó el accidente ferroviario. El balance se mantiene en 68 personas fallecidas, aunque los servicios de emergencia todavía no descartan encontrar más víctimas entre los vagones destruidos.

El operativo se extendió durante toda la noche, con el apoyo de focos de iluminación y grúas de gran tonelaje. Los rescatistas consiguieron mover uno de los vagones que había caído por un terraplén, pero todavía quedan estructuras dañadas y sectores de difícil acceso que deben ser inspeccionados.

El gobierno del presidente Pedro Sánchez declaró tres días de luto nacional en homenaje a las víctimas. En paralelo, las fuerzas de seguridad recibieron 64 denuncias de familiares de personas desaparecidas, mientras avanzan las tareas de identificación de los fallecidos y la asistencia a los heridos, muchos de los cuales permanecen hospitalizados.