ARCA prorrogó el plazo para entrar al plan especial de pago para pymes hasta el 30 de diciembre Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









También se posterga el plazo para el programa especial para prestadores de servicios de salud. El plan de pagos se anunció este año como respuesta a reclamos de las pymes, aunque no generó mayor entusiasmo entre los contribuyentes debido a la alta tasa de interés.

ARCA amplia el plazo hasta fin de año para que las pymes puedan entrar al plan de pagos especial.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso prorrogar hasta el 30 de diciembre el plazo para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan ingresar al plan de pagos especial dispuesto este año por el Gobierno ante el reclamo de las cámaras del sector y de asesores tributarios.

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La fecha de vencimiento original era para este viernes 30 de octubre e incluye también el plan especial para prestadores de Salud que tiene también un programa especial para enfrentar deudas con el fisco.

Anunciado con bombos y platillos por el Ministerio de Economía, el plan de pagos recogió el reclamo de asesores tributarios y de las cámaras pymes que en junio de este año le pidieron a Luis Caputo algún alivio ante el incremento de los embargos de ARCA por retrasos de las empresas.

El plan de pagos dejó un sabor "agridulce" para las empresas ya que si bien se dispuso de algún alivio, se considera que la cantidad de cuotas resultaron exiguas y la tasa de interés del 2,75% mensual era de un costo financiero alto en función de una inflación que promedia el 2%.

Deudas alcanzadas: Obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026 (no condona capital, multas ni intereses, sino que ofrece financiación).

Obligaciones vencidas hasta el (no condona capital, multas ni intereses, sino que ofrece financiación). Cómo adherirse: A través del servicio digital "Mis Facilidades" en el sitio web de ARCA Micro y Pequeñas empresas (y pequeños contribuyentes / entidades sin fines de lucro):

Financiación: Hasta 18 cuotas para deudas generales (y hasta 9 cuotas para retenciones y percepciones).

Hasta para deudas generales (y hasta 9 cuotas para retenciones y percepciones). Pago a cuenta: Mínimo del 5% (con un piso de $50.000).

Mínimo del (con un piso de $50.000). Tasa de interés: 2,75% mensual fija. Medianas Empresas (Tramos 1 y 2): Financiación: Hasta 15 cuotas (y hasta 7 cuotas para retenciones y percepciones).

Hasta (y hasta 7 cuotas para retenciones y percepciones). Pago a cuenta: Mínimo del 10% .

Mínimo del . Tasa de interés: Según normativa específica de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo El 15% de las pymes estás embargadas por ARCA Una de cada siete empresas, es decir el 15%, del sector industrial enfrenta embargos de la ARCA según señala un reporte del Observatorio Pyme. "La industria PyME atraviesa un escenario de creciente tensión financiera con una de cada siete empresas alcanzadas por embargos de ARCA. Las empresas reportaron plazos de notificación muy cortos desde el vencimiento de sus obligaciones: la notificación fue dentro de los 30 días para el 70% de las empresas embargadas", dice el reporte. El estudio indica que "además de la preocupación por los embargos, la mitad de las PyME debió extender los plazos de cobro a clientes, que ya promedian 49 días (10 más que el año pasado)". Esto se suma a los problemas de demanda deprimida, suba de costos y competencia importada. No hay señales de reversión del escenario contractivo, al menos en el corto plazo.

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