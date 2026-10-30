El dólar oficial minorista cerró a $1.510 para la compra y a $1.560 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.561,96 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 30 de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
El dólar cayó y cerró la semana a la baja
-
Dólar blue a contramano del mercado: fue el que menos subió en octubre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 30 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.534.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 30 de octubre
El dólar blue cerró a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 30 de octubre
El dólar CCL cerró a $1.662,22 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.4%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 30 de octubre
El dólar MEP cerró a $1.568,96 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 30 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.028.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 30 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.651,54.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 30 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s76.585, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA