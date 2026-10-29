Fuga de Flávio Bolsonaro: denuncian a Javier Milei y apuntan a Santiago Caputo por un presunto operativo clandestino

Diputados de la oposición llevaron a Comodoro Py sus denuncias contra el Gobierno por la salida del senador brasileño. Las presentaciones apuntan al Presidente y a funcionarios de Inteligencia, Seguridad y Cancillería. Plantean sospechas sobre el vuelo privado, los controles migratorios y la presunta presencia de un asesor presidencial en Puerto Iguazú.

La salida de Flávio Bolsonaro por Misiones abrió interrogantes sobre un presunto operativo para facilitar su viaje a Estados Unidos. Legisladores opositores reclaman informes y explicaciones oficiales.

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y su posterior traslado a Estados Unidos abrió un frente judicial para el gobierno de Javier Milei . Dos denuncias penales presentadas en los tribunales federales de Comodoro Py buscan determinar si el Presidente y otros funcionarios argentinos colaboraron para facilitar la huida del dirigente brasileño , en medio de las restricciones que le había impuesto la Justicia de su país.

Las presentaciones fueron impulsadas por el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano , y el diputado nacional Esteban Paulón . Ambos apuntaron contra Milei y plantearon la posible participación de funcionarios del área de Seguridad, inteligencia y diplomacia. Uno de los principales focos de las acusaciones es Santiago Caputo, el asesor presidencial al que le atribuyen un papel central en el presunto operativo.

La primera denuncia fue presentada por Solano y quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti , que interviene junto con la Fiscalía Federal N° 10, a cargo de Paloma Ochoa. La presentación de Paulón, en cambio, fue sorteada inicialmente en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas. Por haber ingresado primero la denuncia de Solano, existe la posibilidad de que ambas actuaciones terminen acumuladas en un mismo expediente.

La denuncia de Solano apunta a la presunta comisión de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos. El dirigente pidió que se abra una investigación penal para establecer si el Gobierno utilizó recursos estatales para facilitar la salida de Bolsonaro y eludir las restricciones judiciales dispuestas en Brasil.

En su presentación, sostuvo que era imposible que Milei desconociera la prohibición de salida del país impuesta por el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño Alexandre de Moraes.

Diputados de distintos bloques reclamaron explicaciones al Gobierno y pidieron la presencia de funcionarios en el Congreso para esclarecer las circunstancias de la salida del senador brasileño hacia Estados Unidos. RS

Uno de los puntos del planteo es el paso de Bolsonaro por la Argentina. Según la información difundida por Migraciones, el dirigente brasileño ingresó al país junto con su esposa y sus dos hijas a las 22.50 del martes, a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu. A las 23.30, el grupo abandonó el territorio argentino en un vuelo privado de la empresa Baires Fly.

Solano cuestionó la actuación de las autoridades migratorias y sostuvo en la denuncia: “Migraciones manifestó que Bolsonaro salió sin ningún impedimento legal en los sistemas argentinos omitiendo dolosamente la colaboración internacional y las alertas sobre la restricción ambulatoria dictada en Brasil”.

El dirigente también fue directo contra el Presidente. “No se debe dejar de soslayar que el Presidente Milei es cómplice de este accionar ilícito”, afirmó en el escrito.

Y agregó: “Lejos de cumplir con los deberes de cooperación internacional y control fronterizo que dependen del Ejecutivo, utilizando los recursos del Estado, ideó y ejecutó una maniobra clandestina para facilitar el ingreso del prófugo al territorio nacional”.

La presentación solicitó medidas de prueba para reconstruir lo ocurrido en Misiones y determinar qué intervención tuvieron las fuerzas federales y los organismos estatales durante el paso de Bolsonaro por el país.

Paulón puso el foco en el avión, Migraciones y Santiago Caputo

La denuncia de Paulón también apunta a Milei, pero incorpora al canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y Santiago Caputo.

Al anunciar la presentación, el diputado publicó un mensaje en el que sintetizó sus sospechas sobre la secuencia que habría permitido la salida de Bolsonaro. “¿COMO FUGÓ BOLSONARO? Un Presidente cómplice de un prófugo. El avión misterioso de un empresario amigo del poder, investigado por los casos ANDIS y Espert. Un asesor ‘contrato de locación’ en la pista garantizando el despegue. Migraciones mirando para otro lado. Canciller en silencio”, escribió.

En el mismo mensaje, sostuvo que la salida del dirigente brasileño no habría sido posible sin la intervención de distintos actores. “Sin esta trama de complicidades hubiera sido imposible la fuga de Flavio Bolsonaro”, afirmó.

Folha de S.Paulo

Por eso, presentó una denuncia penal por “ENCUBRIMIENTO AGRAVADO” contra Milei, Quirno, Monteoliva y Caputo.

Uno de los puntos que busca esclarecer la presentación es quién financió y organizó el vuelo privado que trasladó a Bolsonaro fuera de la Argentina. La referencia a un empresario investigado en las causas ANDIS y Espert pone el foco sobre los vínculos de la firma Baires Fly y su entorno, un aspecto que deberá ser corroborado mediante medidas de prueba.

La denuncia también plantea interrogantes sobre la presunta presencia de Santiago Caputo en Puerto Iguazú durante el operativo. La eventual intervención del asesor presidencial y los contactos que pudo haber mantenido con funcionarios de los organismos que operan en la frontera son cuestiones que forman parte de las sospechas denunciadas, no hechos judicialmente probados.

Una investigación para reconstruir la ruta de salida

Las dos presentaciones coinciden en que la Justicia debe determinar si hubo coordinación entre distintas áreas del Estado argentino para permitir que Bolsonaro cruzara la frontera, abordara un avión privado y continuara su viaje hacia Estados Unidos.

Piden establecer si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre el dirigente brasileño y, en ese caso, si omitieron actuar o colaboraron deliberadamente para facilitar su salida.

Desde el Gobierno argentino se informó que Bolsonaro y su familia ingresaron con documentación de viaje válida y sin impedimentos legales registrados en los sistemas migratorios nacionales.