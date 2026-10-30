El dólar mayorista encadena su tercera suba semanal y el mercado sigue de cerca la demanda de cobertura

El dólar anota un incremento mensual por encima del 1%, mientras la City sigue atentamente las intervenciones del BCRA y la demanda de cobertura ante la cercanía del cierre de mes.

El dólar oficial abre en la última de jornada de la semana luego de que la jornada previa el tipo de cambio haya encontrado un respiro a la presión alcista de los últimos días , en un mercado que continúa atento a la decisión del Banco Central (BCRA) de frenar la compra de reservas.

El tipo de cambio mayorista abre a $1.539 para la venta, cerca de su máxima cotización nominal ($1.542), la cuál alcanzó durante los últimos días. A su vez, la distancia con el techo de la banda cambiaria, hoy a $1.950,57 también se sostuvo cerca de su máximo histórico, al permanecer a 26,7%.

A pesar de la reciente baja en el dólar oficial, a nivel semanal se registra un incremento de 0,6% , la tercera suba semanal consecutiva. A nivel mensual, el incremento es de 1,4%.

La reciente suba de la cotización oficial estuvo asociada a una demanda de cobertura más activa ante la proximidad del cierre de mes, más la presión ejercida por la devaluación del real en Brasil , producto de la victoria electoral de Lula da Silva el último domingo.

Por su parte, el dólar oficial en el tramo minorista abre en $1.560 para la venta en el Banco Nación (BNA) , lo que ubica al dólar tarjeta en torno a $2.028. Mientras que aún no se difundió el promedio ponderado que informa el Banco Central (BCRA).

En el mercado informal, el dólar blue opera a $1.565, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. En cuanto a los tipos de cambios financieros, el MEP se mueve a $1.565,41, mientras que el contado con liquidación (CCL) se mueve en $1653,80.

De momento, aún no comenzó a operar el mercado de futuros. Según las operaciones de la rueda anterior, el tipo de cambio oficial mayorista pactado para noviembre se ubicaba en $1.584.

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El BCRA volvió a comprar dólares

El BCRA retomó este jueves las compras de dólares después de tres ruedas consecutivas sin intervenir, en una jornada en la que se moderó la presión sobre el tipo de cambio oficial.

La autoridad monetaria adquirió u$s47 millones, aunque las reservas internacionales brutas registraron una caída de u$s447 millones y cerraron en u$s50.154 millones, según los datos preliminares difundidos por el organismo. Con este resultado, el Central elevó a u$s1.299 millones sus compras netas de octubre.

El regreso al mercado se produjo después de una pausa que había coincidido con una mayor demanda de cobertura cambiaria, los movimientos asociados al cierre de mes y la incertidumbre regional derivada de la depreciación del real brasileño.