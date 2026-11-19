El blue cerró en $1.545 y volvió a achicar la distancia frente al mayorista. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.620 para la compra y a $1.640 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 19 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.565 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 19 de noviembre El dólar CCL cerró a $1.741,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 11.2%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 19 de noviembre El dólar MEP cerró a $1.638,31 y la brecha con el dólar oficial es de 4.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 19 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.060,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 19 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.727,29. Valor de Bitcoin hoy, jueves 19 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s62.740, según Binance.