El dólar blue cerró a $1.620 para la compra y a $1.640 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 19 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 19 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.565 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 19 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.741,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 11.2%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 19 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.638,31 y la brecha con el dólar oficial es de 4.7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 19 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.060,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 19 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.727,29.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 19 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s62.740, según Binance.
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