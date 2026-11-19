Los futuros del Nasdaq lideran las ganancias antes de la apertura, impulsados por las expectativas sobre el debut bursátil de la compañía de inteligencia artificial.

Baja el petróleo y el oro, mientras que Wall Street anticipa una suba por efecto Anthropic.

Los f uturos de Wall Street anticipan un rebote este jueves 19 de noviembre , con avances de hasta 2%, mientras las principales bolsas europeas operan mayormente en terreno positivo. El optimismo está impulsado por las expectativas en torno al debut bursátil de Anthropic, la empresa creadora de Claude, que protagonizará la mayor oferta pública inicial de la historia.

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En la previa de la apertura estadounidense, los futuros del Nasdaq 100 avanzan 2,06% , equivalentes a unos 560 puntos, mientras que los contratos del S&P 500 ganan 1,12% y los del Dow Jones suben 0,71%.

En Europa, los principales índices registran ganancias de hasta 0,6%, lideradas por el Euro Stoxx 50. La excepción es el FTSE 100 de Londres, que retrocede 0,30%.

El repunte se produce después de varias jornadas de volatilidad en Wall Street, donde las dudas sobre las elevadas valuaciones de las empresas tecnológicas y las perspectivas de las tasas de interés estadounidenses condicionaron el desempeño de los principales índices.

Por otro lado, el oro cotiza con una baja de 0,41% a u$s3.726 la onza, mientras que el petróleo Brent retrocede 0,35% a u$s91.

El repunte se produce después de varias jornadas de volatilidad en Wall Street sobre todo en las tecnológicas

Anthropic debuta en el Nasdaq y concentra la atención de los inversores

El principal acontecimiento de la jornada será el estreno bursátil de Anthropic, que comenzará a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT, después de fijar el precio de sus acciones en u$s83, por encima del rango inicialmente previsto de entre u$s70 y u$s78.

La compañía colocó 980 millones de acciones por aproximadamente u$s81.300 millones, en una operación que la convierte en la mayor oferta pública inicial registrada hasta el momento. La valuación estimada de la empresa alcanza los u$s1,5 billones, considerando la totalidad de sus acciones sobre una base plenamente diluida.

La fuerte demanda por los títulos de Anthropic ofrece una señal positiva para el sector tecnológico, que atraviesa semanas de incertidumbre ante las dudas sobre la sostenibilidad de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial.

En este contexto, el debut de la empresa funcionará como una prueba para medir el apetito de los inversores por compañías con elevadas expectativas de crecimiento, pero también con importantes necesidades de financiamiento.

La atención también está puesta en Nvidia, cuyas acciones retrocedieron cerca de 3% durante la rueda anterior, pese a presentar resultados trimestrales sólidos. La reacción del mercado reflejó que las preocupaciones por las valuaciones y los elevados costos de infraestructura continúan presentes.

La Fed vuelve a condicionar las expectativas del mercado

Más allá del optimismo tecnológico, los inversores mantienen el foco en la política monetaria estadounidense, después de que las minutas de la última reunión de la Reserva Federal reforzaran las expectativas de nuevas subas de tasas de interés.

El documento correspondiente al encuentro de octubre mostró que las autoridades monetarias consideran necesario mantener una postura restrictiva para contener la inflación y acercarla al objetivo del 2%.

Actualmente, el mercado asigna una probabilidad cercana al 92% a un incremento de 25 puntos básicos en diciembre, mientras que una proporción menor contempla un ajuste de 50 puntos.

La perspectiva de tasas elevadas representa un factor de presión para las acciones, especialmente las tecnológicas, debido al impacto que tiene sobre los costos de financiamiento y las valuaciones futuras de las compañías.

En paralelo, Wall Street seguirá de cerca los nuevos datos del mercado laboral estadounidense y los resultados trimestrales de Walmart, que permitirán evaluar la evolución del consumo de los hogares antes de la temporada de fiestas.