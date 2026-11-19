Dólar: la brecha con el CCL superó el 10% y la city ya alerta por los factores que hay detrás Por Solange Rial + Agregar ámbito en









Distintos expertos de la city analizaron por qué el spread entre tipo de cambio oficial y el contado con liqui tocó máximos en más de un año, y qué podría suceder en el corto plazo.

Los tipos de cambios tocan nuevos máximos pero el CCL se desacopló del resto. Depositphotos

La brecha del dólar oficial con el CCL superó el 10% y tocó máximos desde septiembre de 2025. La aceleración de las cotizaciones responde a una combinación de factores locales e internacionales. El fortalecimiento del dólar frente a otras monedas de la región generaron una presión extra. Esto sucedió mientras se incrementó la demanda local que fue frenada con una renovada intervención del Banco Central (BCRA) a través de bonos Lelink.

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En diálogo con Ámbito, el economista José Ignacio Bano, aseguró que la primera pregunta que habría que hacerse es por qué el tipo de cambio no había reaccionado antes. Según su mirada, cuando hay desconfianza en el mercado se manifiesta de tres modos: el primero, el riesgo país, que pasó de 400 puntos a tocar los 900, el segundo, la caída de las acciones, y el tercero, la suba del dólar.

En cuanto a la dinámica del "billete verde", advierte que hay mucho más control dentro del mercado cambiario porque hay más divisas disponibles. "Tenés superávit comercial récord de la mano de Vaca Muerta, por lo cual no está esa sensación de que nos vamos a quedar sin dólares y salimos a comprar por las dudas. Por otro lado, normalmente hay divergencias de corto plazo entre la inflación y el dólar, pero convergencias de largo plazo. Ahora, hay una inflación acumulada en el año muy superior a lo que subió el tipo de cambio", amplió.

Por ende, consideró que "no creo que sea una situación crítica ni mucho menos, me parece hasta razonable que suba un poco el dólar porque también estaba muy atrasado en relación a los precios". Ahora, la otra pregunta clave es por qué sube la brecha. Al respecto, Bano explicó: "Hay restricciones. Sucede con las empresas sobre todo y los giros al exterior. Entonces, como no lo pueden hacer directamente, lo hacen a través de la compra de bonos que terminan pagando en el exterior. Compran estas ON que pagan en el exterior y de ese modo terminan sacando plata sin necesidad de girar al exterior".

El especialista acotó que la reciente reactivación de estos mercados responde a un leve aumento de la preocupación en el país; en ese sentido, ejemplificó que, si la misma había tocado un 100 antes de las elecciones de medio término, luego descendió a 10 y ahora pasó a ser de 40. Asimismo, indicó que el dólar se encuentra barato como alternativa de inversión y criticó la costumbre local de salir a comprar cuando la divisa ya subió, señalando que la lógica financiera indica que el momento oportuno para hacerlo es el actual.

Sube la demanda de dólares y por el cepo se eleva la brecha Esta semana la rueda del miércoles estuvo marcada por un fuerte volumen en la letra dólar linked con vencimiento en enero, un instrumento clave al que apela el Gobierno para absorber liquidez y mantener a raya el tipo de cambio oficial. Esta intervención, que acumuló operaciones por unos u$s410 millones, busca retirar pesos de circulación. Pese a esto los tipos de cambios se alzaron con renovados máximos históricos, así el oficial mayorista saltó hasta los $1.560, mientras que el blue tocó los $1.640. Sin embargo, el que pegó el salto más importante y se desacoplo del resto fue el CCL que opera por encima de los $1.720. El analista financiero Christian Buteler también resaltó este suceso y opinó: "Suben las brechas del dólar, es cierto que estamos lejos del 200% de la gestión anterior pero no deja de ser un dato preocupante. La brecha es producto del cepo, su incremento de una demanda que no le es suficiente cubrirse con futuros ni bonos". Por su parte, el economista Gustavo Ber en diálogo con este medio también dio su mirada: "Creo que la ampliación de la brecha está reflejando una mayor dolarización, posiblemente de inversores mayoristas, o empresas, que no lo hacen por el MLC. Creo que se debe principalmente a la incertidumbre electoral, en medio de la discusión por la reforma política".