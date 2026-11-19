Las entidades financieras ofrecen rendimientos diferentes según el período y el canal de contratación. Qué mirar antes de inmovilizar las divisas.

Los depósitos en moneda extranjera forman parte de las alternativas de ahorro disponibles en el sistema bancario argentino.

Tener dólares guardados es una de las formas de ahorro más elegidas por los argentinos . Sin embargo, mantenerlos inmóviles también implica resignar la posibilidad de obtener algún rendimiento. En ese escenario, los plazos fijos en moneda estadounidense aparecen como una alternativa para quienes buscan generar intereses sin exponerse directamente a las variaciones de otros instrumentos financieros.

La propuesta tiene una particularidad: las tasas que ofrecen los bancos suelen ser considerablemente más bajas que las de los depósitos en pesos . A cambio, el ahorrista conserva su capital denominado en dólares y conoce de antemano cuánto cobrará al vencimiento, siempre que mantenga la colocación hasta la fecha pactada.

Las diferencias entre entidades pueden ser significativas. Según los datos del régimen de transparencia del Banco Central (BCRA) , se registran ofertas con una mediana de tasa efectiva anual (TEA) del 1,51% y alternativas que llegan al 4,07% .

La diferencia se nota al calcular los intereses. Por ejemplo, una persona que deposita u$s10.000 durante 30 días a una TNA del 1,25% obtiene aproximadamente u$s10,27 de intereses . Si consigue una tasa del 1,80%, el rendimiento sube a unos u$s14,79 .

En otras palabras, la ganancia mensual es relativamente acotada. Por eso, antes de contratar conviene comparar las tasas para el mismo plazo y monto, verificar los mínimos exigidos y consultar si la propuesta corresponde a una operación presencial o digital.

Inflación vs. plazos fijos en dólares: ¿conviene usar la herramienta de inversión?

Para evaluar si el rendimiento es atractivo hay que mirar qué sucede con el poder adquisitivo de la moneda estadounidense. Aunque el dólar suele funcionar como referencia de ahorro para los argentinos, también pierde capacidad de compra cuando aumentan los precios en Estados Unidos.

La comparación permite entender el desafío: una tasa anual del 1,25% representa aproximadamente un 0,10% de rendimiento en 30 días, mientras que una del 1,80% equivale a cerca del 0,15% para ese mismo período. Son porcentajes inferiores al aumento mensual de precios registrado en Estados Unidos en octubre.

También hay que tener presente que el depósito tradicional no permite retirar el dinero antes del vencimiento. El Banco Central explica que esta modalidad funciona con un período pactado y que el capital más los intereses se entregan al finalizarlo. Si aparece un gasto imprevisto, el ahorrista no puede disponer libremente de esos fondos. BCRA

En cambio, quienes necesitan contar con sus divisas ante una oportunidad de compra, un viaje o cualquier emergencia pueden preferir mantenerlas disponibles, aunque no generen intereses. Otro punto es la comparación con otras alternativas de inversión en dólares. Los fondos comunes de inversión, por ejemplo, pueden ofrecer distintas estrategias y condiciones de rescate, aunque también tienen riesgos y rendimientos que no están garantizados. No son productos equivalentes a un plazo fijo tradicional.

Las entidades financieras establecen distintas condiciones para constituir inversiones a plazo en dólares. Freepik

¿Se puede hacer un plazo fijo en dólares en un banco donde no sos cliente?

Acá aparece una diferencia importante entre la posibilidad general de constituir un plazo fijo y las condiciones particulares de cada producto. El BCRA contempla la contratación de depósitos a plazo en distintas entidades, incluso cuando la persona no tiene una cuenta bancaria allí. Sin embargo, esa posibilidad no significa que todos los bancos permitan realizar operaciones en dólares bajo esa modalidad.

En los depósitos en moneda extranjera, muchas entidades exigen tener una caja de ahorro en dólares propia en el mismo banco. Desde esa cuenta se debita el capital y, al vencimiento, se acreditan los dólares junto con los intereses.

BBVA, por ejemplo, establece entre sus requisitos para el plazo fijo en dólares ser cliente de la entidad y contar con una caja de ahorro en esa moneda. El monto mínimo informado para su producto es de US$ 1.000.

La situación es diferente con algunas alternativas en pesos. El propio BCRA tiene un comparador de tasas para plazos fijos online que contempla propuestas para clientes y no clientes. Allí explica que una persona puede contratar en otra entidad y gestionar la operación a través de los canales habilitados, aunque esa herramienta no debe confundirse con una oferta equivalente para depósitos en dólares.

Antes de avanzar, conviene consultar tres cuestiones: si es obligatorio abrir una caja de ahorro en dólares, cuál es el monto mínimo y cómo se recibirán el capital y los intereses al vencimiento. También hay que verificar si existen requisitos de documentación para justificar el origen de los fondos.