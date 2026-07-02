Lionel Scaloni elogió a Cabo Verde, habló del buen presente de Francia y se refirió a su continuidad

El entrenador argentino brindó la conferencia de prensa previa al encuentro de este viernes desde las 19hs. Allí destacó virtudes del rival, dijo tener confirmado el equipo y habló del plus de la hinchada argentina.

Lionel Scaloni brindó este jueves la última conferencia de prensa antes del partido frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 . El entrenador destacó virtudes del rival , dijo tener confirmado el equipo, habló del plus de la hinchada argentina y se refirió a la falta de gol por fuera de los anotados por Lionel Messi.

En la antesala del duelo que se jugará este viernes desde las 19hs en el Hard Rock Stadium de Miami, el técnico argentino aseguró tener disipadas las dudas pero evitó una vez más dar el once. “Lo tengo decidido, pero primero se lo voy a decir a los jugadores”, dijo y se refirió a la pelea por el lateral izquierdo: " (Facundo) Medina ha jugado y ha dado muestras de que está bien, Nico (Tagliafico) está recuperado y está para jugar. Y eso es lo fundamental. Cuando al inicio del Mundial tuvo esos problemas, ahora ya pasaron y eso es lo mejor".

En cuanto a la selección africana, única debutante en esta edición de la Copa del Mundo que logró superar la fase de grupos, dijo que es un equipo "que no ha perdido" y que incluso en algunos partidos como contra Arabia "mereció ganar". "En los otros partidos sufrió un poco más pero se defendió bien. Sale bien de contra. Es un buen equipo. Ya lo hemos visto, no es porque nos toque ahora. No nos sorprende, es un buen rival y no están de casualidad", señaló.

Para el partido de este viernes, Miami registró un aluvión de hinchas argentinos. Tal es así que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, solicitó a la FIFA que libere entradas remanentes para aquellos que aún no consiguieron su ticket, pese a que el estadio se encuentra a tope de su capacidad. Para Scaloni, la hinchada "siempre fue un plus".

#SelecciónMayor Lionel Scaloni : "Cabo Verde es un equipo que no ha perdido, y con Arabia incluso mereció ganar. Tapa bien los pases y saben salir de contra. Es un buen equipo, ya los estábamos analizando por ser un posible rival".

"No sé si esta selección transmite algo más, pero el apoyo nos encanta. Nos da un plus. Los jugadores son hincha más jugando con la camiseta y sentimos ese apoyo, que es un refuerzo y no una presión", dijo y agregó: "Esperamos que nos den ese apoyo para un partido que va a ser difícil y disfruten. Intentaremos darles una alegría".

Lionel Scaloni sobre las candidatas: "Francia es un gran equipo"

El encuentro se jugará en horas de la tarde, en medio de la ola de calor que azota a Estados Unidos. Consultado al respecto, el técnico reconoció que puede afectar, aunque señaló que será igual para ambos equipos. "Era mejor a la noche porque el calor es terrible y el espectáculo seguramente no sea el mismo. Pero jugaremos el partido como hay que jugar, no nos cambia el planteo el calor", expresó y aclaró que, en caso de impactar en el rendimiento, será "para los dos, no solo Argentina".

Otro de las preguntas al entrenador argentino estuvo enfocada en la actualidad de las selecciones que ya accedieron a octavos y en las candidatas. "Las selecciones que están son las que todos están hablando. Francia está muy bien, España también. México hizo un gran partido contra ecuador, Colombia también. Son todas selecciones que van a estar peleando, pero lo que hizo Francia es para tener en cuenta. Es un gran equipo", no dudó en aseverar.

Mientras tanto, Argentina sueña de la mano de Lionel Messi, capitán y figura a sus 39 años. En los tres partidos, convirtió seis de los ocho goles del equipo. Para el entrenador, no es un síntoma de debilidad que el rosarino concentre la mayor parte de los tantos. "Hizo los goles él, pero tuvimos situaciones de otros jugadores. Que haya hecho gol Lautaro ayuda, es un delantero del equipo", afirmó.

También defendió el rendimiento del equipo en cuanto a las llegadas. "Situaciones hemos tenido más allá de hacer figura o no al arquero rival. No es preocupante, me encantaría que metiera goles todo el equipo, pero mientras tengas situaciones, que es importante recalcarlo, es positivo. Intentaremos que tanto Julián como Lautaro puedan marcar y lo mismo con los demás", sumó.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni : "El equipo genera muchas situaciones. Leo (Messi) además de un gran jugador es uno de los delanteros del equipo. Intentamos que todos conviertan, pero lo importante es lo que venimos generando". — Selección Argentina (@Argentina) July 2, 2026

Sobre el final fue consultado sobre su futuro al frente de la Albiceleste. "De momento estoy acá en el Mundial y hasta diciembre estoy acá. Después ya veremos", dijo. También se refirió a la posibilidad de alcanzar los 124 partidos como entrenador, marca que actualmente pertenece a Guillermo Stabile. "Son muchos partidos, en la Selección eso es mucho. De momento te responde lo que todo el mundo sabe. Después nos sentaremos, tenemos la máxima predisposición y se verá más adelante", cerró.