Los bonos en dólares extienden racha alcista y el riesgo país vuelve a quedar cerca de perforar los 400 puntos + Agregar ámbito en









Los bonos en dólares extienden su recuperación y el riesgo país se aproxima a los 400 puntos básicos. Los inversores ponen el foco en el escenario político y en las perspectivas de la economía para la segunda mitad del año.

Los bonos vuelven al alza, tras un traspié por el contexto global al inicio del mes. Depositphotos

Los bonos en dólares operan con ligeras alzas este jueves 2 de julio, de hasta 0,25% extendiendo la racha positiva del mes de junio. En ese marco, el riesgo país medido por el J.P Morgan queda cerca de perforar la barrera simbólica de los 400 puntos básicos, con lo que se acerca al nivel de fines de abril del 2018.

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Las subas son encabezados por el Global 2046, seguido del Global 2035 (0,22%), y el 2038 (0,16%). Ahora, los mercados se concentran en el plano político mientras siguen las dudas por la dinámica de la economía para este segundo semestre, tras una caída en la recaudación.

"La economía argentina ingresa al segundo semestre de 2026 con un entorno externo menos adverso que el vigente el mes pasado (...) y con un panorama local más despejado, al menos en el ámbito político", expresó la consultora Qualy.

"Con el cambio de jefe de Gabinete, el Gobierno logró reducir parte de la tensión política que limitaba su capacidad de gestión. Esto le podría permitir retomar cierto control de la agenda política y reactivar la agenda legislativa vinculada a las reformas económicas", añadió.