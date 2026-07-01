Carta Orgánica del BCRA: qué dice la ley, por qué el Gobierno quiere reformarla y cuál es la opinión de los economistas Por Santiago Reina + Agregar ámbito en









La modificación de esta ley es un reiterado reclamo del FMI. El foco está en la independencia del organismo y en la inflación.

El Gobierno busca atender un reclamo del FMI, pero que puede ir a contramano de los lineamientos actuales de la política económica. Mariano Fuchila

El presidente, Javier Milei, anunció ante legisladores de su espacio político que el Poder Ejecutivo está preparando una propuesta para modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), con el objetivo central de acotar las finalidades de la autoridad monetaria y priorizar la estabilidad de la inflación. Otra misión sería dotar de una mayor independencia al organismo, aunque los especialistas ponen en tela de juicio este punto, teniendo en cuenta el accionar desde que los libertarios llegaron a la Casa Rosada.

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La Carta Orgánica del BCRA es una ley que establece los principios fundamentales de la autoridad monetaria local, su finalidad, y sus principales funciones y facultades. En cuanto a la finalidad, sostiene que el banco debería "promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social".

Asimismo, explicita ocho funciones y facultades que le son atribuibles a la entidad que hoy conduce Santiago Bausili. Las mismas son las siguientes:

Regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras Regular la cantidad de dinero y las tasas de interés, y regular y orientar el crédito Actuar como agente financiero del Estado nacional y depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales, así como desempeñar un papel activo en la integración y cooperación internacional Concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos externos Contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales Ejecutar la política cambiaria de acuerdo con la legislación que sancione el Congreso Regular, en la medida de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensadoras, las remesadoras de fondos y las empresas transportadoras de caudales, así como toda otra actividad que guarde relación con la actividad financiera y cambiaria Contribuir a la protección los derechos de los usuarios de servicios financieros y la defensa de la competencia El FMI pide una mayor independencia del BCRA, a contramano del accionar reciente La reforma de la Carta Orgánica es un reiterado pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), para fortalecer la independencia del BCRA y reforzar los resguardos contra la emisión para financiar el déficit fiscal. En esta ocasión, el Poder Ejecutivo pareciera estar por atender esta demanda.

"A priori es una buena noticia, ya que es una forma de acotar la discrecionalidad de la política monetaria y el uso por parte del gobierno de turno. Pero hay que tener en cuenta que es un pedido del FMI y que es el propio Gobierno el que no cree en la independencia del BCRA designando como presidente del mismo a una persona del equipo económico del ministro de Economía", dijo a Ámbito Nicolás Bertholet, economista de la consultora Paramétrica.

Para el Gobierno, el BCRA solo debería priorizar la inflación: ¿se complica la compra de reservas? Un punto central de la reforma sería, según pudo averiguar este medio, la eliminación de las modificaciones que impulsó Mercedes Marcó del Pont en 2012. Una de las principales críticas que realiza el oficialismo actual es la de haber licuado a la estabilidad monetaria como finalidad principal del las políticas del Central. "Por cualquier motivo puede emitir dinero", cuestionó Milei hace apenas unos días, en clara referencia a las otras finalidades del artículo 3 de la Carta, como el "empleo" o el "desarrollo económico con equidad social". "El tema de volver a un solo mandato puede servir para fortalecer la reputación del BCRA en su lucha contra la inflación, pero tampoco tener un mandato múltiple es un problema per se, ya que varios países lo tienen", agregó Bertholet, aunque aclaró que "en el contexto de Argentina es importante asegurar la disciplina fiscal y que el BCRA no actúe subordinado la Tesoro". Sobre este punto, el economista de OPEN, Federico Machado, sostuvo que, dada la orientación de las últimas decisiones del BCRA, la reforma "va a complicar al Central, porque este semestre al menos no tuvo como prioridad bajar la inflación". "Entre enero y junio se emitieron $15,5 billones para comprar reservas. Esto yo lo veo muy bien, pero va en contra de tener como único objetivo la estabilidad de precios", remarcó. En 2012 también se amplió la capacidad del BCRA para asistir al Tesoro mediante adelantos transitorios y se eliminaron algunas restricciones sobre el destino de esos recursos, algo que el Gobierno quiere revertir, de acuerdo con lo que trascendió hasta el momento.

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