Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del jueves 2 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Para Rangnick, las chances de Austria ante España pasan por frenar a Lamine Yamal

El DT de Austria, Ralf Rangnick, dijo que impedir que el extremo demuestre su talento será una de las principales prioridades de su equipo en el choque del jueves ante España por los dieciseisavos de final del Mundial.

"Lamine Yamal es un jugador excelente, y lo seguirá siendo durante los próximos 12, 13 o 14 años, quizá incluso más", declaró Rangnick a periodistas el miércoles. "Si se mantiene sano y mantiene la cabeza fría, podrá disputar muchos partidos", agregó sobre su estado físico.

"Es uno de los jugadores a los que seguiremos muy de cerca mañana, para no darle mucho espacio ni demasiadas oportunidades de regatear. Es un jugador al que a todos los aficionados al fútbol, independientemente de su procedencia, les encanta ver. Pero nuestra tarea mañana será hacer que tenga el balón lo menos posible", analizó sobre el duelo de 16avos de final.

Austria marcó seis goles en tres partidos de la fase de grupos, uno más que España, pero Rangnick reconoció que su equipo tendría que elevar su nivel frente a una selección que lleva 34 partidos invicta desde marzo de 2023.

"Todos sabemos que mañana tenemos que hacerlo aún mejor. Contra España, esto es obvio", afirmó Rangnick.