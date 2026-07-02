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2 de julio 2026 - 11:42

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del jueves 2 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

España-Austria, Portugal-Croacia y Suiza-Argelia serán los tres partidos que animarán este jueves la continuidad de los 16avos de final del Mundial 2026.

España-Austria, Portugal-Croacia y Suiza-Argelia serán los tres partidos que animarán este jueves la continuidad de los 16avos de final del Mundial 2026.

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España, Austria, Portugal, Croacia, Suiza y Argelia protagonizarán este jueves una nueva jornada de los 16avos de final del Mundial 2026.

La jornada del miércoles en los 16avos de final del Mundial 2026 dejó tres nuevos clasificados a los octavos. Inglaterra derrotó 2-1 a República Democrática del Congo tras remontar el marcador, Bélgica protagonizó una reacción histórica al vencer 3-2 a Senegal en el tiempo suplementario luego de estar dos goles abajo, y Estados Unidos superó 2-0 a Bosnia y Herzegovina para seguir en carrera.

Este jueves se disputarán otros tres encuentros que completarán una nueva fecha de la fase eliminatoria. España buscará el pase a los octavos frente a Austria en Los Ángeles, Portugal y Croacia animarán uno de los cruces más esperados de la jornada en Toronto, mientras que Suiza y Argelia cerrarán el día en Vancouver con otro boleto a la siguiente ronda en juego.

En paralelo, la Selección argentina ajusta los últimos detalles para su compromiso ante Cabo Verde. El equipo de Lionel Scaloni volverá a entrenarse este jueves en Miami y el entrenador ofrecerá una conferencia de prensa antes de la práctica, en la que podría dar indicios sobre el equipo que buscará la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Para Rangnick, las chances de Austria ante España pasan por frenar a Lamine Yamal

El DT de Austria, Ralf Rangnick, dijo que impedir que el extremo demuestre su talento será una de las principales prioridades de su equipo en el choque del jueves ante España por los dieciseisavos de final del Mundial.

"Lamine Yamal es un jugador excelente, y lo seguirá siendo durante los próximos 12, 13 o 14 años, quizá incluso más", declaró Rangnick a periodistas el miércoles. "Si se mantiene sano y mantiene la cabeza fría, podrá disputar muchos partidos", agregó sobre su estado físico.

"Es uno de los jugadores a los que seguiremos muy de cerca mañana, para no darle mucho espacio ni demasiadas oportunidades de regatear. Es un jugador al que a todos los aficionados al fútbol, independientemente de su procedencia, les encanta ver. Pero nuestra tarea mañana será hacer que tenga el balón lo menos posible", analizó sobre el duelo de 16avos de final.

Austria marcó seis goles en tres partidos de la fase de grupos, uno más que España, pero Rangnick reconoció que su equipo tendría que elevar su nivel frente a una selección que lleva 34 partidos invicta desde marzo de 2023.

"Todos sabemos que mañana tenemos que hacerlo aún mejor. Contra España, esto es obvio", afirmó Rangnick.

FIFA publicó su ranking de arqueros: Vozinha, de Cabo Verde, está entre los mejores

El arquero caboverdiano se enfrentará con Argentina el próximo viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami por los 16avos de final.

La FIFA actualizó sus Power Rankings del Mundial 2026 y uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Vozinha, arquero de Cabo Verde.

El capitán apareció entre los mejores rendimientos de la Copa del Mundo gracias a su desempeño durante la fase de grupos, en la que fue determinante para que su equipo consiguiera una clasificación histórica a los 16avos de final.

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16avos del Mundial 2026: todos los cruces, mejores terceros, el fixture completo y cuándo se juega cada partido

El Mundial 2026 ya tiene varios clasificados a los octavos de final. Repasá el cuadro actualizado, los resultados y el calendario de los 16avos.

El Mundial 2026 ya dejó atrás la fase de grupos y atraviesa la primera ronda de eliminación directa. La histórica ampliación a 48 selecciones dio lugar por primera vez a los 16avos de final, una instancia inédita que ya comenzó a definir el cuadro rumbo al título.

Tras los primeros diez partidos de esta fase, el torneo ya tiene a Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos clasificados a los octavos de final. Los últimos seis lugares se definirán entre este jueves y el viernes, cuando se complete la ronda de 16avos.

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Mundial 2026: los partidos de este jueves 2 de julio

Esta jornada habrá tres partidos por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

  • España vs Austria - 16:00 hs
  • Portugal vs Croacia - 20:00 hs
  • Suiza vs Argelia - 00:00 hs

Mauricio Pochettino fue tajante tras el triunfo de Estados Unidos: "Soy 200% argentino"

El entrenador celebró el pase a octavos de final tras vencer a Bosnia, habló de su identidad, cuestionó una expulsión y elogió la reacción de su equipo.

Mauricio Pochettino condujo a Estados Unidos a los octavos de final del Mundial 2026 con un triunfo por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina, pero la clasificación quedó en un segundo plano durante la conferencia de prensa. El entrenador nacido en Santa Fe sorprendió a todos al reafirmar su identidad argentina con una frase contundente: “Soy 200% argentino, me siento argentino al 200%”.

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Devastador: el DT de RD Congo se enteró de la muerte de su padre en plena conferencia de prensa

El entrenador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, vivió un momento de profundo impacto emocional tras la eliminación de su selección en el Mundial 2026, al enterarse en plena conferencia de prensa de la muerte de su padre, una noticia que recibió mientras aún respondía preguntas ante los medios.

El hecho ocurrió al cierre de la rueda de prensa posterior a la derrota ante Inglaterra en los 16avos de final, cuando el jefe de prensa del seleccionado congoleño le comunicó la noticia. En ese instante, el técnico pasó de un gesto sereno a una expresión de absoluta conmoción, lo que generó un clima de silencio en la sala.

Visiblemente afectado, Desabre apenas logró agradecer las condolencias antes de retirarse de la conferencia. El episodio se dio luego de una campaña histórica para RD Congo, que logró por primera vez avanzar desde la fase de grupos en un Mundial y dejó una imagen competitiva pese a la eliminación frente al conjunto inglés.

Arde la tabla de goleadores del Mundial de 2026: quiénes son los máximos artilleros del torneo

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 empieza a tomar forma mientras avanza la fase de eliminación directa. Con los primeros cruces de 16avos ya disputados, Lionel Messi y Kylian Mbappé continúan en lo más alto de la tabla de goleadores con seis tantos cada uno.

A sus 39 años, el capitán de la Selección argentina continúa siendo una de las grandes figuras del torneo y buscará ampliar su cuenta cuando la Albiceleste enfrente a Cabo Verde por un lugar en los octavos de final. Del otro lado, Mbappé también sigue en carrera luego de que Francia goleara a Suecia y avanzara a la siguiente instancia, donde se medirá con Paraguay.

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Con las victorias de Inglaterra, Bélgica y EEUU ya son diez las selecciones en octavos de final

La fase de grupos ya quedó atrás y el Mundial 2026 transita su primera instancia de eliminación directa. Después de cuatro jornadas de 16avos de final, ya son diez las selecciones que aseguraron su lugar entre las 16 mejores del torneo y comenzaron a definirse varios cruces de los octavos.

Tras los triunfos de Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos en el inicio de la fase eliminatoria, el martes se sumaron Noruega, Francia y México, que también lograron avanzar y continúan en carrera por el título. En la jornada del miércoles sacaron boleto Inglaterra, Bélgica y EEUU.

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