Del cine a Disney+: la sangrienta y esperada secuela de terror que se estrenó en la plataforma + Agregar ámbito en









Después de mucho tiempo, la plataforma de streaming suma la segunda entrega de una de las películas más aclamadas por el público.

La aclamada obra de humor negro y terror se sumó al catálogo de la plataforma de streaming. Disney

Después de una larga espera, Disney + ya tiene dentro de su catálogo la secuela de una de las películas más populares de los últimos tiempos. La plataforma de streaming se demoró siete años en darle vida a la segunda entrega de esta atrapante saga. Esta propuesta mezcla la comedia con el terror y brinda un resultado muy bien recibido por la audiencia.

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La gran alegría para los fanáticos de esta historia radica en la permanencia de gran parte del elenco original. Además, se sumaron caras nuevas con una excelente recepción tras su estreno en el cine. Ahora, también podrán disfrutarla desde sus hogares.

Grace deberá escapar nuevamente de un grupo que busca asesinarla. Disney De qué trata Boda Sangrienta 2 La película retoma la aventura exactamente en el lugar donde terminó la primera parte. Después de sobrevivir al sangriento ritual de su noche de bodas, la protagonista despierta en un hospital. Allí descubre su terrible realidad: lo vivido horas atrás es solo el comienzo de un macabro juego.

Junto a su hermana Faith, la protagonista deberá sobrevivir a esta red internacional de familias poderosas dispuestas a cazarla para así reclamar el control del antiguo consejo. Ya sin los Le Domas, los cuatro clanes restantes se reunirán con el objetivo de someter a la protagonista de la historia y quedarse con el trono.

Lo más interesante de esta secuela disponible en Disney es la visibilidad de la persecución, lejos de mantenerse a escondidas de la gente. Ahora, la violenta batalla tendrá lugar ante los ojos de la sociedad. En este escenario, la sed de poder llevará al límite a quienes buscan acabar con Grace.

Disney+: tráiler de Boda Sangrienta 2 Disney+: elenco de Boda Sangrienta 2 Samara Weaving

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