Video: un objeto inesperado en la valija del Cuti Romero hizo estallar a Lionel Messi en pleno control aeroportuario + Agregar ámbito en









Durante la inspección previa al embarque rumbo a Miami, las autoridades detectaron un encendedor en el equipaje del defensor argentino y la reacción del capitán de la Selección se volvió viral en redes sociales.

Lionel Messi protagonizó un momento distendido en la previa del viaje de la Selección argentina rumbo a Miami.

Lionel Messi reaccionó con carcajadas y sorpresa durante el control de seguridad de la Selección argentina en el aeropuerto, cuando los agentes detectaron un objeto inesperado en la valija de Cristian “Cuti” Romero en la previa del vuelo rumbo a Miami para los 16avos de final del Mundial 2026.

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El episodio ocurrió en medio de la revisión de equipaje realizada por las autoridades aeroportuarias, que encontraron un Magiclick, el clásico encendedor de chispa muy utilizado en los hogares argentinos. El objeto fue retirado momentáneamente por seguridad, generando curiosidad entre los presentes.

Un control de seguridad en el aeropuerto dejó una escena viral entre Lionel Messi y la delegación argentina. X: @nottrig_ Un momento viral en la previa del viaje La escena quedó registrada en video y rápidamente se difundió en redes sociales, mostrando el clima distendido que vive el plantel de Lionel Scaloni antes de un nuevo compromiso mundialista. En las imágenes, Messi observa la situación tras ser alertado por sus compañeros y no puede contener la risa al ver el procedimiento de los agentes de seguridad.

El momento también reforzó la imagen de camaradería dentro del grupo, con jugadores bromeando mientras avanzaban los controles previos al embarque. Incluso se mencionó en redes que el encendedor podría ser utilizado por Romero en su rutina personal dentro de la concentración.

La Selección viaja a Miami para disputar el partido frente a Cabo Verde El episodio se dio minutos antes de que la delegación argentina abordara el vuelo hacia Miami, donde enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026. Lejos de generar tensión, la situación sumó un momento de distensión en plena competencia.

Argentina llega a esta instancia tras una fase de grupos sólida, con puntaje ideal y sin sobresaltos, manteniendo la base del equipo campeón en Qatar 2022. El buen ambiente interno es uno de los factores que el cuerpo técnico destaca como clave en este inicio de eliminación directa.