Explosión en Mónaco: el atentado contra empresario ucraniano habría sido ejecutado por una mujer + Agregar ámbito en









Según la prensa local, el ataque tendría vínculos con el gobierno de Ucrania, ya que el empresario inmobiliario ucraniano, Vadim Emolaev, iba a ampliar sus denuncias de corrupción contra Kiev.

Las cámaras de seguridad captaron a una mujer dejando el explosivo en el edificio donde reside Vadim Emolaev.

Se dio otro giro este jueves en la investigación del intento de atentado en Mónaco del pasado lunes. El ataque tenía como objetivo al empresario inmobiliario ucraniano, Vadim Emolaev, y según las últimas investigaciones, habría sido una mujer la que colocó y detonó la bomba, y se descartó al único sospechoso por falta de pruebas.

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Según el diario local Le Figaro, la mujer, de unos treinta años, fue captada por las cámaras dejando el paquete bomba en el vestíbulo de la casa del oligarca ucraniano. En las imágenes también se observa la vestimenta de la principal sospecha, que habría huido a Francia y sigue profuga. Chaleco negro, pantalones blancos, zapatillas deportivas y un sombrero oscuro, fue el atuendo que usó para cometer el hecho.

Minutos después de dejar el paquete, el ucraniano-chipriota Emolaev ingresó a su departamento junto a su esposa e hijo de 13 años, cuando el artefacto explotó. Los tres resultaron heridos, su esposa y su hijo de gravedad, mientras que Emolaev se encuentra fuera de peligro.

"Las primeras horas tras la explosión esbozan los contornos de un atentado preparado metódicamente. Una firma que, según varias fuentes, llevaría la huella de Kiev”. Además, el empresario ucraniano colaboró con la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) dos días antes del intento de asesinato, lo que podría haber motivado el atentado. La entidad ya destapó varios casos de corrupción en el gobierno actual de Volodomir Zelenski .

El vínculo entre Yermolaiev y el gobierno ucraniano comenzó a deteriorarse en 2019, con la llegada de Zelenski al poder. Según esas versiones, el empresario cuestionaba el funcionamiento del sistema judicial y tributario de Ucrania, por lo que decidió renunciar a la ciudadanía ucraniana, adoptar la nacionalidad chipriota y radicarse en la Costa Azul.

Desde entonces, la prensa francesa lo ubicó dentro del denominado "Batallón de Mónaco", un grupo de millonarios ucranianos que abandonaron el país y que, de acuerdo con esas publicaciones, permanecen bajo la mirada de los organismos de investigación de Kiev. La respuesta de Rusia El caso también tuvo repercusión en Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, cuestionó a los países occidentales por el atentado y recurrió a una cita de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, para apuntar contra quienes respaldan a Ucrania. BIG ‘EXPLOSION’ rocks Monaco



3 INJURED



Man seen dropping ‘BACKPACK’ before blast pic.twitter.com/igvWWemAE0 — RT (@RT_com) June 29, 2026 "Somos responsables de aquellos a quienes hemos domesticado", recordó Zajárova, antes de agregar: "Ellos son responsables —tanto en Mónaco como en otros lugares— de los monstruos sanguinarios que han domesticado. Son responsables de ellos, y que asuman esa responsabilidad", en declaraciones a Sputnik Radio.

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