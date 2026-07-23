Santiago Ponzinbbio vuelve a pelear en UFC: enfrentará a un inglés este sábado + Agregar ámbito en









El histórico peleador argentino se subirá al octágono, a sus 39 años, el próximo sábado 25 de julio en Abu Dhabi. Conocé los detalles.

Santiago Ponzinbbio vuelve a pelear en UFC: enfrentará a un inglés este sábado

Santiago Ponzinibbio (31-9) vuelve al máximo escenario de las artes marciales mixtas. Este sábado volverá a competir en UFC, a sus 39 años, en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes, frente al peleador sensación de Inglaterra, Sam Patterson.

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La velada de este sábado 25 de julio, en el Etihad Arena de Yas Island, será a partir de las 10 de la mañana (con la transmisión de Paramount+).

Recordemos que la última aparición oficial de Ponzinibbio se remonta al 3 de mayo de 2025, cuando perdió por nocaut técnico en el tercer asalto ante Daniel Rodríguez.

Desde entonces, debió lidiar con una lesión física que lo obligó a cancelar su regreso previsto para octubre del año pasado.

“Se terminó la espera. Estamos de vuelta. Volvemos a hacer lo que más nos gusta: subirnos a la guerra. Sin miedo, sin excusas y con el mismo fuego de siempre. El trabajo ya está hecho. Ahora toca entrar al octágono, dejar el alma y demostrar, una vez más, de qué estamos hechos”, afirmó el propio Ponzinibbio en sus redes sociales.

Su rival será Sam Patterson (14-3-1), apodado "The Future", representante de la nueva generación de peleadores británicos. Su estilo agresivo se refleja en que 13 de sus 14 victorias fueron por finalización. Sin embargo, viene de caer por decisión unánime el pasado 21 de marzo frente al experimentado Michael "Venom" Page en Londres. La diferencia física será un componente a observar, ya que Patterson mide 1,91 metros y ostenta un alcance de 78 pulgadas (198 cm), frente al 1,83 de altura y las 73 pulgadas (185 cm) de alcance del argentino.