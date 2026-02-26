El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 26 de febrero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 26 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.408 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 26 de febrero
El dólar CCL cerró a $1.481,69 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 26 de febrero
El dólar MEP cerró a $1.433,91 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 26 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 26 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.471,16, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 26 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s67.605, según Binance.
