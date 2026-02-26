SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
26 de febrero 2026 - 17:33

El dólar blue cayó $20 y la brecha con el oficial se recortó fuerte

El tipo de cambio paralelo sufrió su mayor caída desde principios de febrero y achicó la diferencia con el dólar mayorista.

El dólar blue cayó este jueves.

El dólar blue cayó este jueves.

Depositphotos

El dólar blue cayó $20 y cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Así, el tipo de cambio paralelo experimentó su mayor caída desde principios de febrero, y achicó la brecha con el dólar mayorista a un 1,2%, que cerró a $1.408 para la venta.

Informate más

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 26 de febrero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.408 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 26 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,5.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 26 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.471,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 26 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s67.644,71, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias