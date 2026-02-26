El dólar blue cayó $20 y cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue cayó $20 y la brecha con el oficial se recortó fuerte
El tipo de cambio paralelo sufrió su mayor caída desde principios de febrero y achicó la diferencia con el dólar mayorista.
Así, el tipo de cambio paralelo experimentó su mayor caída desde principios de febrero, y achicó la brecha con el dólar mayorista a un 1,2%, que cerró a $1.408 para la venta.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 26 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.408 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 26 de febrero
El dólar CCL opera a $1.481,04 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,2%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 26 de febrero
El dólar MEP cotiza a $1.433,96 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 26 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,5.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 26 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.471,00, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 26 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s67.644,71, según Binance.
