El dólar blue cayó $20 y la brecha con el oficial se recortó fuerte

El tipo de cambio paralelo sufrió su mayor caída desde principios de febrero y achicó la diferencia con el dólar mayorista.

El dólar blue cayó $20 y cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

Así, el tipo de cambio paralelo experimentó su mayor caída desde principios de febrero , y achicó la brecha con el dólar mayorista a un 1,2%, que cerró a $1.408 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.408 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.481,04 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,2% .

El dólar MEP cotiza a $1.433,96 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 26 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,5.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 26 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.471,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 26 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s67.644,71, según Binance.