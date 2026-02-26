El dólar vuelve a superar los $1.400, pero el mercado aún ve estabilidad y posibles bajas

En la última rueda, el dólar oficial creció un 0,7% hasta los $1.425, cuando llegó a los $1.385 durante el comienzo.

Tras varias jornadas negativas, el dólar oficial y los demás tipos de cambio volvieron a subir hasta ubicarse ligeramente por encima de los $1.400 . Afortunadamente, los especialistas del mercado continúan proyectando una etapa de estabilidad con probables bajas de precio .

En la última rueda, el dólar oficial creció un 0,7% hasta los $1.425, cuando llegó a los $1.385 durante el comienzo . Por su parte, el mayorista avanzó un 1,1% hasta los $1.406 y los financieros, un promedio del 0,9% hasta los $1.435 ( MEP ) y los $1.480 ( CCL ).

"Pese a que la abundancia de divisas (impulsada por el endeudamiento privado, provincial y el persistente carry trade) mantuvo el precio a raya en las últimas semanas, la recuperación actual coincide con una apreciación del Tipo de Cambio Real Multilateral no vista desde mediados de 2025 ", comentó Ignacio Morales , director de Inversiones en Wise Capital.

"Este escenario, sumado a la leve presión al alza en los dólares financieros (MEP y CCL), reaviva el temor de los analistas ante un posible atraso cambiario que podría incentivar el adelantamiento de importaciones y frenar la liquidación de exportadores ", añadió.

Cabe señalar que los movimientos alcistas surgieron luego de darse a conocer los resultados de la última licitación del Tesoro , en la que no se convalidaron instrumentos financieros a tasa fija, por lo que se liberaron pesos al mercado.

"La baja en las tasas en pesos, ante el repunte de las Lecap por la decisión de no incluir instrumentos de tasas fija en el menú de la licitación, revierte la dinámica descendente del dólar mayorista", mencionó el economista Gustavo Baer.

"Ocurre que los operadores interpretan dichas señales como una decisión monetaria de reducir las tasas, a fin de aliviar el costo financiero de los agentes económicos, y apuntando a ayudar a la inflación y la actividad", agregó.

Que no cunda el pánico

Sin embargo, de cara al futuro, los especialistas de la City mantienen el optimismo y no visualizan una continuación del sendero ascendente.

"Creo que los flujos están dados para que el tipo de cambio real se mantenga relativamente estable durante el primer semestre. Algo por encima del nivel actual que mostró una apreciación importante en los últimos días", sostuvo Gonzalo Lacunza, analista en Empiria Consultores.

De acuerdo al ejecutivo, sí podría verse una depreciación en términos reales durante el tercer trimestre, no traumática ni con grandes saltos discretos, sino una parecida a la vista a mediados del año pasado cuando el tipo de cambio subía sin un gran traslado a precios.

Por su parte, el analista y asesor Abel Cuchietti relató que hay algunas cuestiones macroeconómicas que explicarían la dinámica bajista. "No hay muchos pesos en la calle, la demanda es baja y todavía no ingresó con fuerza la liquidación del campo, que estimo comenzará a partir de marzo. Cuando eso ocurra, esta dinámica de precios debería profundizar la baja", detalló.

Bajo su punto de vista, en el caso del CCL que se toma como referencia, la zona de $1.360–$1.400 debería funcionar como soporte. Tras tocar los $1.450-$1.480, podría retroceder nuevamente hasta perforar los $1.400 y ahí buscar la zona de $1.360.

"De todos modos, no hay que perder de vista que la inflación sigue y aún no bajó del 1% mensual. Eso implica que, otra vez, estamos frente a un dólar que se va abaratando en términos reales", concluyó.