El dólar blue cerró a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 14 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El dólar anotó una leve suba y afianza su piso de $ 40 tras 58 ruedas
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El dólar mayorista bajó sobre el cierre, pero el CCL se ubica arriba de los $1.600
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 14 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.510 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 14 de septiembre
El dólar CCL cerró a $1.595,33 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 14 de septiembre
El dólar MEP cerró a $1.533,24 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 14 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 14 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.593,59, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 14 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s79.227, según Binance.
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