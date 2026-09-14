Las acciones de ciberseguridad saltan más de 10% en Wall Street tras las últimas alertas sobre la inteligencia artificial

Entre las acciones de ciberseguridad que saltaron, se destacó CrowdStrike, con un avance de casi el 100% en lo que va del año.

Entre las acciones de ciberseguridad que saltaron, se destacó CrowdStrike, con un avance de casi el 100% en lo que va del año.

Las acciones de empresas de ciberseguridad recibieron un fuerte impulso en Wall Street luego de que los máximos responsables de Anthropic y OpenAI alertaran sobre los riesgos asociados al avance acelerado de la inteligencia artificial.

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Entre las principales beneficiadas se encontraron CrowdStrike, Zscaler y Palo Alto Networks. CrowdStrike llegó a subir 12% hasta u$s232,08 , mientras que Zscaler avanzó 12% hasta u$s183,97 y Palo Alto Networks ganó 11% hasta u$s366,40. Okta también acompañó la tendencia.

El movimiento se produjo mientras el ETF First Trust NASDAQ Cybersecurity (CIBR) avanzó alrededor de 4% , frente a una caída de 0,7% del SPDR S&P 500 (SPY). La diferencia mostró que los inversores estaban concentrando sus apuestas en compañías directamente vinculadas con la protección frente a amenazas digitales.

El CEO de Anthropic , Dario Amodei , publicó un ensayo de 3.800 palabras en el que planteó la necesidad de moderar el ritmo de desarrollo de los modelos de IA para que los mecanismos de seguridad puedan acompañar su evolución.

Sam Altman , CEO de OpenAI , coincidió con la preocupación y también advirtió sobre el riesgo de perder el control sobre el desarrollo futuro de la inteligencia artificial y sobre una excesiva concentración de poder.

Entre las acciones de ciberseguridad que saltaron, se destacó CrowdStrike, con un avance de casi el 100% en lo que va del año.

El escenario modificó la lectura de los inversores: mientras una desaceleración del desarrollo de IA podría perjudicar a fabricantes de chips y compañías de infraestructura, una mayor percepción de riesgo podría impulsar el gasto corporativo en seguridad.

George Kurtz, CEO de CrowdStrike, sostuvo que los laboratorios de IA continuarán avanzando y que el desafío para la industria de ciberseguridad será hacer que ese desarrollo sea más seguro.

La compañía, además, presentó recientemente nuevas herramientas como Falcon Guardian, SafeMind y Agentic Identity Provider, enfocadas en los riesgos asociados a los sistemas de IA y los agentes autónomos.

CrowdStrike, uno de los máximos ganadores

El entusiasmo por el sector se produce después de fuertes movimientos acumulados en 2026. CrowdStrike acumula una suba de 98% en el año, mientras que Palo Alto Networks trepa 99%. Zscaler, en cambio, registra una caída de 18% en el mismo período.

Para CrowdStrike, el próximo catalizador será su resultado trimestral. La compañía proyecta ingresos de entre u$s1.523 millones y u$s1.529 millones, junto con una ganancia por acción ajustada de u$s0,31.

En el segundo trimestre fiscal de 2027, la empresa había alcanzado ingresos por u$s1.470 millones, un crecimiento interanual de 25,8%, mientras que el nuevo ARR neto llegó a u$s332,8 millones.

Para todo el ejercicio fiscal 2027, CrowdStrike mantiene una previsión de ingresos de entre u$s5.991 millones y u$s6.011 millones.