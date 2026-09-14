Jubilados de ANSES: cuánto cobrarán en octubre con el nuevo aumento y qué pasa con el bono de $70.000

Afectados por la suba de la jubilación mínima de ANSES, los jubilados de menores ingresos podrían superar los $500.000 en octubre, si se mantiene el refuerzo.

Los jubilados de ANSES tendrán un nuevo aumento en octubre y esperan la confirmación del bono extraordinario de $70.000.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) recibirán en octubre un nuevo incremento en sus haberes, determinado por la evolución de la inflación.

El nuevo monto se aplicará junto con el resto de las prestaciones previsionales que se actualizan mediante la fórmula de movilidad vigente. En tanto, todavía resta confirmar si el Gobierno mantendrá durante octubre el bono extraordinario de $70.000 .

A partir de octubre, la jubilación mínima quedará establecida en $435.662,86 . El incremento surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en agosto, que fue del 1,7%, y que determina la actualización previsional correspondiente.

En septiembre, el haber mínimo se ubicó en $428.633,20. De esta manera, la actualización de octubre representa una diferencia de $7.029,66 respecto del monto del mes anterior, sin contemplar adicionales extraordinarios.

Para quienes además reciban el refuerzo completo, el ingreso mensual será de $505.662,86 . Esta cifra surge de sumar los $435.662,86 correspondientes al haber previsional y los $70.000 del bono .

Qué pasará con el bono extraordinario de $70.000 para jubilados

El bono de $70.000 no forma parte del haber previsional y, a diferencia de la jubilación, no se actualiza automáticamente mediante la movilidad. El adicional se mantiene en ese valor desde marzo de 2024 y su continuidad debe ser determinada por el Gobierno.

Si el Ejecutivo dispone nuevamente el pago completo durante octubre, quienes perciben la jubilación mínima recibirán $505.662,86 en total. En cambio, si no se otorga el refuerzo, el ingreso quedará limitado a los $435.662,86 del haber actualizado.

El congelamiento del adicional genera además una diferencia entre ambos componentes del ingreso. Mientras la prestación principal aumenta de acuerdo con la inflación, el bono permanece nominalmente en $70.000, por lo que representa una proporción cada vez menor del monto total que reciben los jubilados de menores ingresos.

Cuál es el monto de la jubilación máxima

Los beneficiarios que perciben el haber más alto del sistema también tendrán una actualización en octubre. La jubilación máxima llegará a $2.932.174, de acuerdo con los valores previstos para el próximo mes.

A diferencia de quienes cobran las prestaciones más bajas, los beneficiarios del haber máximo no reciben el bono extraordinario de $70.000. El refuerzo está destinado a complementar los ingresos de jubilados y pensionados que se encuentran dentro de los rangos establecidos para acceder al beneficio.

La actualización de octubre también impactará en otras prestaciones administradas por ANSES. La PUAM alcanzará los $348.530,28, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) llegarán a $304.965,61 antes de considerar un eventual refuerzo extraordinario.