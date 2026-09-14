Tensión en Racing: la dirigencia se reunirá para definir el futuro de Juan Pablo Vojvoda tras la derrota contra Huracán

Luego de perder 2 a 1 contra el Globo, el actual técnico de la Academia reconoció que tiene fuerzas para continuar en el cargo, aunque todo lo definirá la secretaría comandada por Diego Milito.

Juan Pablo Vojvoda quedó en la cuerda floja después de la derrota de Racing por 2 a 1 contra Huracán de este último domingo. Ante esta situación, la dirigencia encabezada por Diego Milito se reunirá en las próximas horas para definir si continúa en el cargo o si irán en busca de un nuevo entrenador .

La última victoria del cuadro de Avellaneda se dio el pasado 19 de agosto por Copa Argentina , frente a Belgrano y por la mínima. Mientras que en el Torneo Clausura la última y única vez que ganó fue contra Gimnasia de La Plata en la primera fecha .

Combinada la impaciencia de la gente y la necesidad de sacar resultados en el corto plazo, la Academia se está replanteando la continuidad de Vojvoda seriamente por más que el propio entrenador reconoció que todavía se siente con ganas de quedarse en la institución.

“La pregunta de si sigo es lógica, la entiendo. Es un momento difícil para el club, para mí y para los jugadores. Se puede seguir intentando , seguir buscando las soluciones que hoy no encontramos… No me siento que no sirvo, siento que no gano partidos . Pero no siento que soy un entrenador que no sirvo. Tengo un dolor enorme” , aseguró el cordobés.

Hasta ahora, el entrenador de 51 años dirigió once encuentros. Entre ellos, solo pudo ganar tres, mientras que empató dos y perdió seis. Más allá de estas estadísticas, uno de los motivos para evaluar su continuidad es la posición en la tabla: Racing están último de la Zona B y en vigésimo cuarto lugar en la tabla anual, a seis posiciones del descenso .

Racing vs. Boca por Copa Argentina, el duelo más importante para la Academia en el semestre.

Además, a Racing se le viene un duelo clave en la continuidad de la Copa Argentina, la cual hasta el momento parece ser la única vía posible para entrar a alguna copa internacional el año que viene. Aún con horario a confirmar, los cuartos de final los jugarán el domingo 27 de septiembre contra Boca. Día pautado por la fecha FIFA que va a estar en desarrollo al mismo tiempo, ventaja que pueden agarrar los de celeste porque el Xeneize tiene varios jugadores de selección.

Milito: “Racing no puede estar tan abajo”

Hace tan solo unas semanas, Diego Milito habló con la prensa en el hall central del club y aseguró que este momento que están pasando no es de su agrado: “Racing no puede estar en la posición de la tabla en la que se encuentra actualmente. No estamos contentos como tampoco lo está la gente y tienen razón”.

Diego Milito y una fuerte autocrítica a su presidencia en Racing.

Según TyC Sports, durante la tarde de este lunes habrá una reunión clave con su círculo para definir la continuidad de Vojvoda y en principio no habría un visto bueno para que prolongue su cargo.

Aún así, en la misma charla, Milito dijo: “Estoy plenamente convencido de que podemos sacar esto adelante. Tenemos el tercer plantel mejor valorado del fútbol argentino, después de River y Boca… es un equipo nuevo, en plena formación, con un cuerpo técnico nuevo”, sentenció el presidente cuando fue consultado por la racha negativa.