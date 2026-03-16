El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 16 de marzo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 16 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.396 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 16 de marzo
El dólar CCL cerró a $1.470,36 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 16 de marzo
El dólar MEP cerró a $1.419,92 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 16 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 16 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.465,82, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 16 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s73.946, según Binance.
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