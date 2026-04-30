El FBI felicitó a la SIDE por el lanzamiento del Centro Nacional Antiterrorismo + Seguir en









El organismo estadounidense destacó la creación del CNA como un avance inédito en la región y valoró el trabajo conjunto con las agencias de inteligencia argentinas.

Desde Washington remarcaron que la iniciativa fortalece la articulación global en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

La cuenta oficial del FBI publicó un comunicado este jueves, felicitando a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) por el lanzamiento del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA): “Felicitamos a nuestros socios de las fuerzas del orden en Argentina por el lanzamiento de la iniciativa contra el terrorismo sin precedentes en la región”.

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A partir del comunicado, el Subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, aseguró que “para las fuerzas del orden en Argentina es un enorme orgullo trabajar codo a codo con el FBI, la institución más reconocida del mundo en la lucha contra el terrorismo”.

Desde la agencia estadounidense también afirmaron que la inauguración del CNA “es un paso clave hacia el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen y el terrorismo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fbi/status/2049851755270218146?s=46&partner=&hide_thread=false Congratulations to our law enforcement partners in Argentina on launching the first-of-its-kind counterterrorism initiative in the region. This is a key step toward strengthening international cooperation in combating crime and terrorism.



Learn how the #FBI protects Americans… pic.twitter.com/ZCN0DVicxJ — FBI (@FBI) April 30, 2026 Javier Milei se subió al portaaviones USS Nimitz y participa de ejercicios navales con EEUU en territorio argentino Javier Milei portaaviones USS Nimitz (1) X: @MinDefensa_Ar El presidente Javier Milei se encuentra en Mar del Plata para abordar el portaaviones USS Nimitz y participa de ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos en el Atlántico Sur, en el marco del Passex 2026, una actividad organizada por el Comando Sur y la Embajada estadounidense que refuerza su política de alineamiento en defensa.

El mandatario partió cerca de las 10 de la mañana desde Aeroparque y fue trasladado a bordo de un avión Grumman C-2 Greyhound, utilizado para operar desde y hacia la cubierta del buque. Se prevé que aterrice directamente en el portaaviones, uno de los más grandes de la flota nuclear estadounidense.

Cómo son los ejercicios Passex 2026 y el despliegue militar La actividad se enmarca en los ejercicios Passex 2026, una maniobra de oportunidad que se activa cuando buques extranjeros atraviesan aguas jurisdiccionales. En este caso, el USS Nimitz cruzó el Estrecho de Magallanes y se posicionó en el Mar Argentino con destino al sur de Mar del Plata. Durante la jornada final está prevista una demostración aérea con aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk. Del encuentro participan unidades de la Flota de Mar argentina junto al portaaviones y al destructor estadounidense USS Gridley (DDG-101). El operativo incluyó la incorporación progresiva de buques argentinos como el destructor ARA “La Argentina”, el ARA “Sarandí”, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales”, y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”. También se realizaron maniobras en formación, vuelos de exploración con aeronaves P3C Orion y ejercicios de defensa aérea con simulaciones de ataque.

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