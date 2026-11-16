El dólar blue cerró a $1.580 para la compra y a $1.600 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 16 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Mercados: el dólar blue se disparó a $1.600, mientras el riesgo país supera los 850 puntos y el Merval baja más de 4%
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El dólar cerró estable en máximos desde junio y estiró a 102 jornadas su racha por encima de los $ 40
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 16 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.551 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 16 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.682,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.5%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 16 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.586,16 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 16 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.047,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 16 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.680,77.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 16 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.942, según Binance.
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