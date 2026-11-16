Lejos de los sets de grabación, Muniz también exploró actividades comerciales y desarrolló una fuerte pasión por el automovilismo.

Frankie Muniz alcanzó la fama internacional cuando todavía era adolescente gracias a su interpretación de Malcolm Wilkerson en Malcolm in the Middle . La comedia de FOX se convirtió en un éxito durante los primeros años de la década del 2000 y transformó al joven actor en una de las figuras infantiles mejor pagadas de la televisión estadounidense. Más de dos décadas después, su situación económica sigue despertando curiosidad por los millones obtenidos.

El patrimonio del artista está estimado en u$s 30 millones . La cifra contempla los ingresos que obtuvo por televisión y cine, además de sus inversiones y otros negocios. Su recorrido también incluye una etapa alejada de Hollywood, durante la cual decidió concentrarse en el automovilismo profesional y desarrollar proyectos comerciales.

La serie se estrenó en enero de 2000 y tuvo siete temporadas, con un total de 151 episodios . Muniz interpretó al hijo del medio de una familia numerosa y caótica, un personaje inteligente que rompía la cuarta pared para contarle al público lo que sucedía a su alrededor.

Alcanzó la fama internacional durante su adolescencia gracias a una de las comedias familiares más recordadas de la televisión.

El éxito de la producción hizo que su salario creciera considerablemente con el paso de los años. Durante las primeras temporadas cobraba aproximadamente u$s 30.000 por capítulo . Ese monto representaba unos u$s480.000 por la primera entrega, u$s750.000 por la segunda y u$s660.000 por la tercera.

El salto más importante llegó con la séptima y última temporada. Para entonces, Muniz percibía aproximadamente u$s150.000 por episodio , lo que representó unos u$s3,3 millones de adicionales. Acumuló alrededor de u$s10,15 millones en salarios básicos por su participación en la comedia.

Los millones que facturó en el cine con Agente Cody Banks

El éxito televisivo le abrió las puertas de Hollywood. Durante los primeros años de su carrera, Muniz participó en distintas películas familiares, entre ellas My Dog Skip y Big Fat Liar. Sin embargo, uno de sus mayores negocios cinematográficos llegó con la franquicia Agente Cody Banks.

En la primera película, estrenada en 2003, interpretó a un adolescente reclutado por la CIA para realizar misiones encubiertas. La propuesta mezclaba comedia, acción y situaciones propias de una historia juvenil de espionaje. El largometraje tuvo una recepción comercial suficiente para dar lugar a una continuación. Muniz habría cobrado u$s2 millones por la primera entrega. En 2004 regresó con Agente Cody Banks 2: Destino Londres, por la que recibió otros u$s5 millones.

Su vida profesional atravesó distintas etapas desde que se convirtió en una de las jóvenes figuras más populares de Hollywood. Instagram Tim Cook

De las mansiones en Hollywood a las inversiones inmobiliarias en Arizona

Muniz comenzó a invertir en propiedades cuando todavía era muy joven. Después de alcanzar sus primeros ingresos importantes, compró una vivienda para su madre en Brentwood, uno de los sectores residenciales más conocidos de Los Ángeles.

Al cumplir 18 años adquirió una propiedad propia en Encino y luego sumó otras viviendas en Hollywood Hills. Una de ellas contaba con un garaje para diez vehículos, un detalle que reflejaba su interés por los autos, una pasión que más tarde se convertiría en parte central de su vida profesional.

En 2006 pagó aproximadamente u$s3,5 millones por otra residencia en Hollywood Hills. La propiedad fue puesta a la venta por unos u$s3,875 millones, aunque finalmente la operación se concretó en 2014 por cerca de u$s3,05 millones. Ese mismo año también vendió una mansión en Scottsdale, Arizona, que había comprado en 2008 por aproximadamente u$s2,85 millones.

El negocio de aceites y vinagres que tuvo con su expareja

Entre sus proyectos comerciales más particulares aparece Outrageous Olive Oils & Vinegars, una tienda especializada en aceites de oliva, vinagres y productos gourmet ubicada en Scottsdale. En 2018, Muniz y Paige Price compraron el establecimiento con la intención de desarrollar una actividad comercial juntos. La propuesta se alejaba bastante de sus trabajos anteriores en el entretenimiento y lo llevó a involucrarse en tareas cotidianas del negocio.

El actor contó que participaba en la reposición de mercadería, el llenado de botellas, el etiquetado y la organización de los productos. No era solamente una inversión financiera: también se ocupaba de las tareas del local. La experiencia duró relativamente poco. En 2019, la pareja vendió el comercio y cerró esa etapa empresarial.

Con el paso de los años, Muniz también desarrolló una carrera como piloto de automovilismo. Compitió en distintas categorías y llegó a participar en NASCAR, una actividad que pasó a ocupar un lugar central en su vida profesional.