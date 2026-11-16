El Grupo Faro Verde , el conglomerado argentino fundado por el empresario José María Larocca , acordó la compra de los activos forestales que la multinacional chilena CMPC posee en la Argentina por u$s170 millones . La operación comprende unas 94.000 hectáreas distribuidas entre Corrientes y Misiones y se suma a una serie de adquisiciones que el holding concretó durante este año para ampliar su presencia en el negocio agropecuario.

El acuerdo contempla la adquisición de las participaciones de CMPC en Forestal Bosques del Plata S.A. y Forestal Timbauva S.A. , dos compañías dedicadas a la actividad forestal en el nordeste argentino. Del total de tierras incluidas en la transacción, aproximadamente 65.000 hectáreas corresponden a superficies productivas , principalmente con plantaciones de pino destinadas al abastecimiento de la industria maderera.

La operación fue informada este lunes mediante un hecho esencial presentado por CMPC ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile . En el documento, firmado por su gerente general, Francisco Ruiz-Tagle Edwards, la compañía precisó que el precio acordado asciende a u$s170 millones , sujeto a los ajustes habituales de este tipo de contratos. El pago se realizará al cierre de la transacción, previsto para diciembre de este año.

Para Faro Verde, la compra representa un salto de escala en el sector forestal, donde ya contaba con experiencia a través de sus operaciones en Uruguay. La incorporación de estos activos también le permitirá ampliar su presencia en una región estratégica para la producción de madera en la Argentina.

"Este es un paso importante en nuestra estrategia agroforestal de largo plazo. Tenemos un gran respeto por lo desarrollado y mucho entusiasmo por potenciar este emprendimiento", señaló Leandro Venacio, gerente general de Grupo Faro Verde , en el comunicado difundido por la empresa.

El ejecutivo destacó que buscarán mejorar la eficiencia de las operaciones y trabajar junto con los equipos que actualmente administran las plantaciones. La compañía también aseguró que mantendrá las áreas de conservación existentes y dará continuidad a los vínculos con contratistas, clientes y comunidades de la región.

Quién es José María Larocca, el empresario detrás de Faro Verde

Con sede en Tandil, Faro Verde es un grupo empresario fundado hace más de dos décadas por José María Larocca, quien además desarrolló una carrera en el salto ecuestre y representó a la Argentina en cinco Juegos Olímpicos consecutivos, desde Beijing 2008 hasta París 2024.

El holding comenzó vinculado a la producción y exportación de ajo y cebolla desde Río Negro, pero con los años diversificó sus actividades hacia la agricultura, la ganadería, la forestación y otros sectores. Actualmente tiene presencia en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, con inversiones que también incluyen desarrollos inmobiliarios, turismo de lujo y negocios vinculados con el golf y los caballos deportivos.

Entre sus emprendimientos hoteleros se encuentran Awasi y Faro Collection, mientras que en el sector agropecuario opera a través de Faro Verde Agro.

Durante este año, el grupo aceleró su expansión mediante distintas adquisiciones. En febrero compró unas 24.000 hectáreas pertenecientes a la familia Pereda, vinculada a la Sociedad Rural Argentina. Los campos, ubicados en zonas como Olavarría y Herrera Vegas, están destinados a actividades agrícolas y ganaderas. Aunque el precio no fue informado oficialmente, estimaciones del mercado ubicaron aquella operación en torno a los u$s100 millones.

En septiembre también incorporó CeresTolvas, una compañía de Tandil con casi medio siglo de trayectoria dedicada a la comercialización de granos, distribución de agroinsumos, nutrición animal y maquinaria agrícola. Con esa compra, el holding amplió su participación en distintos eslabones de la cadena agroindustrial.

Qué compró Faro Verde y por qué CMPC vende sus activos

La operación marca la salida del negocio forestal argentino de CMPC, uno de los principales grupos forestales de América Latina, controlado por la familia chilena Matte. La multinacional llevaba más de tres décadas desarrollando actividades en el país y había construido una importante estructura productiva en el nordeste.

Uno de los principales activos incluidos en la transacción es Forestal Bosques del Plata, una empresa constituida en 1993 que cuenta con más de 56.000 hectáreas de plantaciones, según la información publicada en su sitio institucional. Además de producir madera, desarrolla semillas y plantines, comercializa rollizos industriales y realiza actividades de resinación de pinos y comercio internacional.

La decisión de desprenderse de estas compañías responde a una reorganización de los negocios de CMPC, que busca concentrar sus inversiones en operaciones forestales vinculadas directamente con sus plantas industriales. En la presentación ante el regulador chileno, la empresa indicó que la venta tendrá un efecto favorable sobre su posición financiera, principalmente mediante el fortalecimiento de su liquidez.

El movimiento forma parte de un programa más amplio de desinversiones. En septiembre, CMPC acordó vender su negocio de envases corrugados en Chile por u$s420 millones, mientras que en octubre anunció la transferencia de unas 60.000 hectáreas forestales en la región del Maule por u$s365,5 millones a J.P. Morgan Natural Capital.