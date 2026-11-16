La compañía acordó adquirir dos sociedades que pertenecieron a la británica Reckitt y hoy están vinculadas al fondo estadounidense Advent International. La operación abarca el negocio de limpieza y cuidado del hogar en la Argentina y el Cono Sur, e incluye una planta industrial en Florencio Varela.

La empresa adelantó que buscará expandir su red de distribución y fortalecer las marcas de cuidado personal y del hogar.

Newsan volvió a salir de compras y esta vez apuntó al negocio de los productos de limpieza. La compañía acordó adquirir dos empresas que operan en la Argentina con marcas conocidas como Vanish, Procenex, Harpic, Air Wick y Woolite , entre otras. Las sociedades pertenecieron a la multinacional británica Reckitt y actualmente forman parte de Vestacy, una compañía vinculada al fondo de inversión estadounidense Advent International.

La operación fue informada este lunes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y comprende la adquisición del 100% de VEH Argentina S.A. y VEH MFG Argentina S.A. , dos compañías dedicadas al negocio de cuidado del hogar en la Argentina y el Cono Sur. La compra se realizará a través de NEW PGA S.R.L. , la sociedad que Newsan incorporó en 2024 cuando adquirió las operaciones locales de Procter & Gamble (P&G). La transferencia definitiva está prevista para el primer trimestre de 2027 , aunque el monto de la transacción no fue informado.

Entre los activos vinculados a las sociedades se encuentra una planta industrial ubicada en Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela , que anteriormente pertenecía a Reckitt. La adquisición permitirá al grupo ampliar su presencia en supermercados, mayoristas y otros canales comerciales, con productos que van desde limpiadores de superficies y aromatizantes hasta artículos para el lavado de ropa y la higiene del hogar.

La historia de las empresas que ahora compra Newsan está vinculada con una reestructuración internacional de Reckitt , la multinacional británica que durante años concentró numerosas marcas de limpieza e higiene. En julio de 2025, el grupo decidió vender el 70% de su división Essential Home al fondo estadounidense Advent International , mientras conservó el 30% restante. La operación, valuada en hasta u$s4.800 millones , se completó el 31 de diciembre de ese año.

De esa transacción nació Vestacy , una compañía que pasó a administrar buena parte del negocio de productos para el hogar que antes pertenecía a Reckitt. La empresa cuenta con casi 3.000 empleados y operaciones en más de 20 países.

La reorganización también alcanzó a las filiales argentinas. En abril de 2026, Reckitt Benckiser Argentina cambió su denominación a VEH MFG Argentina, mientras que Reckitt Benckiser Health Argentina pasó a llamarse VEH Argentina. Son precisamente las dos sociedades que Newsan acordó adquirir. Dentro del negocio conviven marcas propias de Vestacy, como Procenex, Air Wick y Woolite, con otras que pertenecen a Reckitt, entre ellas Vanish y Harpic, comercializadas mediante acuerdos.

De los electrodomésticos a las góndolas: las compras de Newsan

La nueva adquisición se suma a una serie de operaciones con las que Newsan comenzó a diversificar un negocio que durante décadas estuvo concentrado en la electrónica y los electrodomésticos. El grupo, conocido por marcas como Noblex, Atma, Philco y Siam, dio un giro importante en julio de 2024, cuando compró las operaciones argentinas de Procter & Gamble, una de las mayores compañías de consumo masivo del mundo.

Aquella operación incluyó una planta industrial en Villa Mercedes, San Luis, donde se fabrican pañales Pampers y productos de higiene femenina Always, además de las oficinas que P&G tenía en Munro, provincia de Buenos Aires. Newsan también obtuvo derechos de licencia y distribución exclusiva para comercializar marcas como Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Downy, Vick y Cebión, entre otras.

Con esa compra, el grupo ingresó de manera directa en categorías que hasta entonces eran ajenas a su actividad principal, como pañales, cuidado del cabello, higiene personal y productos para el lavado de ropa. También comenzó a utilizar su estructura logística y comercial para distribuir artículos de consumo cotidiano, con una presencia mucho más amplia en supermercados, farmacias y comercios.

La expansión continuó en agosto de 2025, cuando NEW PGA adquirió el 40% del paquete accionario de Cdimex S.A., una empresa dedicada a la producción, importación y distribución de perfumes masivos y semiselectivos. La adquisición le permitió incorporar negocios de maquillaje, cuidado de la piel, productos corporales, desodorantes, accesorios y protectores solares.

La apuesta por el consumo masivo ya había llevado a Newsan a interesarse por otras compañías del sector. Entre ellas estuvo Grupo Ayudín, el negocio de productos de limpieza que había pertenecido a Clorox y que finalmente compró Molinos Río de la Plata. La adquisición de las antiguas sociedades de Reckitt le abre ahora otra puerta para avanzar en ese mercado.

Los números de Newsan y los planes para seguir creciendo

La importancia que adquirió el consumo masivo dentro de Newsan también se refleja en sus números. Según el último balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la división facturó $433.117 millones durante los primeros nueve meses de 2026, lo que representa el 23,4% de los ingresos totales del grupo. En términos reales, las ventas se mantuvieron prácticamente sin cambios frente al mismo período de 2025, cuando habían alcanzado los $431.837 millones.

El negocio tradicional de electrónica continúa siendo el principal sostén de la compañía. La producción propia de televisores, equipos de aire acondicionado y otros productos generó ingresos por $1,04 billones, mientras que la reventa de artículos importados aportó otros $176.851 millones. Por su parte, las exportaciones, principalmente de productos pesqueros y alimentos, facturaron $201.699 millones.

En conjunto, Newsan registró ventas por $1,85 billones, un crecimiento real del 14,4% interanual. Sin embargo, la ganancia neta se redujo de $121.602 millones a $39.914 millones, una caída del 67,2%, en un período marcado por mayores costos comerciales, logísticos y administrativos.

De cara a los próximos meses, el grupo prevé seguir ampliando su presencia en consumo masivo. En la reseña que acompaña sus estados financieros, la compañía anticipó que buscará expandir su red de distribución y fortalecer las marcas de cuidado personal y del hogar, además de aprovechar su infraestructura industrial para incorporar nuevos negocios.

Newsan también considera que la apertura económica podría favorecer el regreso de marcas internacionales que dejaron de operar en la Argentina. En ese escenario, la compra de las antiguas sociedades de Reckitt le permitirá incorporar una nueva estructura industrial y comercial a un negocio que ya explica casi una cuarta parte de su facturación.