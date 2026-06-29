El dólar blue cerró a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 29 de junio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El dólar blue retrocedió por segunda jornada al hilo, pero se sostuvo sobre los $1.500
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El dólar subió y consolidó su quinta jornada consecutiva por encima de los 40 pesos
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 29 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.481,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 29 de junio
El dólar CCL cerró a $1.555,98 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.0%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 29 de junio
El dólar MEP cerró a $1.506,52 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 29 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 29 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.552,45, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 29 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s60.117, según Binance.
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