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29 de junio 2026 - 16:33

Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 29 de junio

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.435 para la venta, mientras el mercado cambiario siguió atento a la suba del oficial y a la acumulación de reservas del Banco Central.

El dólar blue cerró a $1.435 para la venta, mientras el mercado cambiario siguió atento a la suba del oficial y a la acumulación de reservas del Banco Central.

Depositphotos

El dólar oficial minorista cerró a $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.498,22 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 29 de junio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.481,50.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 29 de junio

El dólar blue cerró a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 29 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 29 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.552,45, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 29 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s60.117, según Binance.

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