De cuánto es la fortuna de Andrew Stanton, el director y guionista de Toy Story

Su carrera está ligada a algunos de los mayores éxitos de Pixar y lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la animación.

Con una trayectoria marcada por grandes éxitos cinematográficos, su historia profesional volvió a captar la atención del público.

Andrew Stanton es uno de los nombres más importantes detrás del éxito de Pixar . Aunque suele mantenerse lejos de los reflectores, su trabajo como guionista, director y productor fue determinante para el desarrollo de varias de las películas animadas más exitosas de las últimas décadas y logró recaudar una fortuna de millones de dólares .

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Su participación en la creación de Toy Story , junto con otros títulos que marcaron a distintas generaciones, le permitió construir una carrera reconocida dentro de la industria cinematográfica. A lo largo de más de 30 años, recibió premios internacionales y colaboró en producciones que recaudaron miles de millones de dólares.

Andrew Stanton nació el 3 de diciembre de 1965 en Massachusetts , Estados Unidos. Tras estudiar animación, ingresó a Pixar durante los primeros años del estudio, cuando todavía trabajaba en el desarrollo de proyectos que cambiarían la historia del cine animado.

El acaudalado patrimonio tras su gran participación en la creación de las películas animadas que marcaron a más de una generación.

Su primer gran reconocimiento llegó como guionista de Toy Story (1995) , la película que se convirtió en el primer largometraje realizado íntegramente mediante animación por computadora. Ese trabajo abrió el camino para una extensa trayectoria dentro del estudio.

Con el paso de los años amplió sus horizontes profesionales y asumió la dirección de proyectos propios. En su lista de grandes éxitos sobresale Buscando a Nemo , largometraje galardonado con el premio Oscar a Mejor Película Animada. También estuvo al frente de WALL-E, considerada una de las obras maestras de Pixar, y de Buscando a Dory.

Más allá de su rol detrás de la cámara, su huella quedó grabada en los guiones y en el corazón del equipo creativo de la empresa. Su firma aparece en clásicos de la talla de Bichos, Monsters Inc y las secuelas de Toy Story, títulos fundamentales para consolidar el prestigio global del estudio de animación.

Una franquicia muy exitosa: cuánto millones generó Toy Story

Hablar de Andrew Stanton también implica hablar del enorme impacto económico de Toy Story, una de las franquicias más exitosas que desarrolló Pixar junto con Disney.

Hasta junio de 2026, las cinco películas principales acumulan una recaudación mundial cercana a los u$s3.612 millones en taquilla, una cifra que continúa creciendo gracias al reciente estreno de la quinta entrega. El desempeño de cada película fue el siguiente:

Toy Story (1995): u$s375,4 millones

Toy Story 2 (1999): u$s511,3 millones

Toy Story 3 (2010): u$s1.068,8 millones

Toy Story 4 (2019): u$s1.071,1 millones

Toy Story 5 (2026): u$s585 millones

Más allá de los ingresos obtenidos en los cines, la franquicia representa un fenómeno comercial mucho mayor. La venta de juguetes, ropa, videojuegos, licencias, artículos coleccionables y acuerdos publicitarios permitió que la marca generara más de u$s16.000 millones.

Ese éxito convirtió a Toy Story en una de las propiedades intelectuales más valiosas de Disney y en un punto de inflexión para la industria de la animación digital.

El patrimonio de Andrew Stanton

La trayectoria de Andrew Stanton está estrechamente ligada a los mayores éxitos de Pixar, motivo por el cual su patrimonio genera curiosidad entre los seguidores del cine. La fortuna de Andrew Stanton ronda los u$s40 millones.

Ese patrimonio surge de décadas de trabajo como director, guionista, productor y creativo dentro de Pixar, además de los ingresos derivados de sus proyectos para Disney y otras producciones audiovisuales.