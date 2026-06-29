El gobierno de Venezuela actualizó a 1.719 la cifra de muertos tras los recientes terremotos + Agregar ámbito en









El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que los damnificados con lesiones superan los 5.000 tras los devastadores sismos.

A cinco días de la tragedia en Venezuela, cada vez hay menos esperanzas de encontrar sobrevivientes.

En el quinto día tras la tragedia en Venezuela, las esperanzas de hallar sobrevivientes disminuyen a contrarreloj. Los ciudadanos amanecieron este lunes con una nueva réplica de magnitud 4 y los expertos advierten que podrían registrarse más temblores. Según el último balance oficial, los dos terremotos principales dejaron al menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos.

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Esta última actualización fue confirmada por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, al presentar el reporte diario de la emergencia. El dirigente detalló que los operativos de búsqueda y rescate continúan sin pausa en las zonas más golpeadas. En paralelo, la magnitud de la catástrofe se refleja en las proyecciones de Naciones Unidas, que mantiene la estimación de que hasta 50.000 personas podrían permanecer desaparecidas.

Ante esta crisis, el Gobierno lanzó un sitio web para que los ciudadanos registren las identidades de sus familiares desaparecidos y facilitar su localización en la red hospitalaria. Sin embargo, los propios afectados denuncian que la falta de electricidad, internet y computadoras, destruidas por el sismo, anula la eficacia de la herramienta.

Venezuela Los dos terremotos principales en Venezuela dejaron al menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos. @abraham95o | IG

Terremoto en Venezuela: una réplica de magnitud 4 volvió a asustar a Caracas En las primeras horas de este lunes, minutos después de las 7:00 (hora local), Caracas volvió a sacudirse con una nueva réplica de magnitud 4. Desde el lugar del hecho, trabajadores gastronómicos relataron lo vivido al periodista Adrián Salonia, corresponsal de C5N en territorio venezolano: “Se nos movió el piso”, explicaron, y agregaron: “Fue algo rápido. Estábamos esperando a que abran las puertas del restaurante donde trabajamos y lo sentimos”.

El temor generalizado se replicó en distintas zonas de la ciudad, donde los operativos de asistencia no se detienen. “Sentí la réplica cuando estaba atendiendo a una persona para hacerle entrega de insumos, ya que somos un centro de acopio, y en ese momento se activaron las alarmas en la base aérea La Carlota, escuchamos que se activaron las alarmas de las ambulancias y sentimos el movimiento acá”, detalló otro trabajador sobre el tenso momento en que el sismo interrumpió las tareas de ayuda.

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