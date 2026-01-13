Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 13 de enero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró estable. Depositphotos

El dólar blue cerró sin cambios a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 13 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.463,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 13 de enero El dólar CCL cerró a $1.530,24 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.6%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 13 de enero El dólar MEP cerró a $1.485,69 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 13 de enero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.930,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 13 de enero El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.526,14, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 13 de enero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s93.224, según Binance.