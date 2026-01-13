Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 13 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista bajó a $1.435 para la compra y a $1.485 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa cedió a $1.482,52 para la venta.

En tanto, el Banco Central compró dólares por séptima rueda consecutiva y cerró la jornada con un saldo neto positivo de u$s55 millones en su intervención diaria.

Sin embargo, las reservas brutas del organismo cayeron u$s88 millones , hasta los u$s44.680 millones , como consecuencia de la baja en las cotizaciones de los activos que integran el balance del BCRA.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.463,50.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 13 de enero

El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 13 de enero

El dólar CCL cerró a $1.530,24 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.6%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 13 de enero

El dólar MEP cerró a $1.485,69 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 13 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.930,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 13 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.526,14, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 13 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s93.224, según Binance.