Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 13 de enero

El dólar oficial minorista bajó a $1.435 para la compra y a $1.485 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cedió a $1.482,52 para la venta.
Por su parte, el dólar blue cerró sin cambios en $1.505, de acuerdo con un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city.
En tanto, el Banco Central compró dólares por séptima rueda consecutiva y cerró la jornada con un saldo neto positivo de u$s55 millones en su intervención diaria.
Sin embargo, las reservas brutas del organismo cayeron u$s88 millones, hasta los u$s44.680 millones, como consecuencia de la baja en las cotizaciones de los activos que integran el balance del BCRA.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 13 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.463,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 13 de enero
El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 13 de enero
El dólar CCL cerró a $1.530,24 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.6%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 13 de enero
El dólar MEP cerró a $1.485,69 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 13 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.930,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 13 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.526,14, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 13 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s93.224, según Binance.
