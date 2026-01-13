El dato que no podés dejar pasar si pagaste Netflix en dólares o compraste en Shein

Si te cobraron la percepción del 30% en el dólar tarjeta, podés pedir reintegro online: qué necesitás y dónde iniciar el trámite.

Un consumo en el exterior puede dejarte un saldo a favor sin que lo notes.

Si en 2025 pagaste servicios o compras del exterior con dólar tarjeta, puede que tengas un dinero “dormido” esperándote. En sistemas de impuestos, las percepciones funcionan como anticipos y, cuando no te corresponden, se convierten en un saldo a favor que se recupera con un trámite online .

Lo interesante es que no hace falta haber viajado para que te lo hayan cobrado: también impacta en consumos cotidianos como streaming y plataformas de compra. Por eso, si en algún resumen viste ese recargo, vale la pena revisar si te corresponde pedir el reintegro y cómo hacerlo sin vueltas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el pedido de devolución de la percepción del 30% aplicada sobre consumos en moneda extranjera realizados durante 2025, conocida como dólar tarjeta . Ese recargo funciona como un pago a cuenta de impuestos como el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales .

En el resumen aparece como un recargo más, pero puede volver a tu bolsillo: el reintegro depende de tu situación fiscal y de un formulario simple.

La medida alcanza a operaciones frecuentes: suscripciones de streaming como Netflix y compras en sitios del exterior, por ejemplo Shein , además de pasajes y servicios turísticos. La clave está en que, si no estás alcanzado por esos impuestos o si tu situación fiscal encuadra en los casos previstos, podés solicitar el reintegro y esperar la aprobación.

El trámite se hace 100% online desde la web de ARCA y requiere CUIT y clave fiscal . Antes de empezar, te conviene tener actualizado el domicilio electrónico y revisar que tu información bancaria esté en orden, porque el depósito se acredita en el CBU que figure declarado.

Una vez dentro, entrás a “Mis Servicios” y buscás el servicio de devolución de percepciones. Ahí tenés dos caminos según cómo te aparezca en el sistema: podés iniciar el formulario específico o cargar las percepciones vinculadas a tus consumos con tarjeta.

Si la opción que te ofrece es el Formulario F.1746, creás una solicitud nueva y cargás el período correspondiente en formato AAAAMM (por ejemplo, 202501). El sistema muestra el monto de la percepción: lo verificás, grabás y presentás la solicitud.

Después confirmás cuando la plataforma te lo pida, guardás el comprobante y seguís el estado desde la opción de búsqueda. ARCA analiza tu situación fiscal y, si corresponde, informa la acreditación del reintegro. Ojo: no todos los meses quedan disponibles al mismo tiempo, así que puede que tengas que reintentar si un período todavía no figura habilitado.