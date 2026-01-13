Adolfo Gaich pasó la revisión médica y se convierte en el primer refuerzo de Estudiantes + Seguir en









El delantero cordobés llega en calidad de préstamo en busca de recuperar minutos, que no obtuvo en Rusia.

Adolfo Gaich busca volver a su mejor fútbol con su llegada a Estudiantes, luego de un segundo semestre de 2025 en el que jugó poco en Rusia.

El delantero de 26 años, Adolfo Gaich, superó la revisión médica este martes y se convertirá en el primer refuerzo de Estudiantes de La Plata, para este 2026. El formado en San Lorenzo llega con el pase en su poder y firmará su vínculo a préstamo por un año, con opción a compra.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de que Eduardo Domínguez renovara su contrato en el Pincha, ya se preparan para un movido 2026. Por esto, la ilusión por la llegada de Gaich a City Bell parece una gran juagada, más teniendo en cuenta que Lucas Alario, nunca terminó de entrar en el esquema del Campeón del Clausura.

El jugador que proviene del CSKA de Moscú en calidad de préstamo, se integrará al entrenamiento de este martes por la tarde, y ya se mantendrá a la par de sus compañeros, que volverán a entrenar el miércoles por la mañana, de cara al inicio de Torneo Apertura, que los enfrentará ante Independiente.

Cómo se gestó la llegada de Adolfo Gaich a Estudiantes En 2025, Gaich perdió terreno en el CSKA, por lo que terminó pujando por una salida. El fin de semana pasado llegó a un acuerdo con la institución rusa y se rompió el contrato entre el jugador y el club, por lo que el nacido en Juárez Celman llega con el pase en su poder.

En este contexto, Gaich sellará su llegada por una año y le prestará su pase a Estudiantes, con la posibilidad de extender el vínculo por dos temporadas. El acuerdo incluirá además una opción de compra por el 50% de la ficha, fijada en u$s500.000.

De esta manera, el Pincha termina de cerrar una negociación que había tenido antecedentes a mediados de 2025, que incluía a su número 10 en las negociaciones, Tiago Palacios, aunque los números que exigía el equipo moscovita eran incompatibles con lo que pretendía desembolsar Juan Sebastián Verón.