La inflación de diciembre se aceleró al 2,8%, pero acumuló en 2025 un 31,5%, su menor nivel en ocho años

En 2017, el IPC se ubicó en 24,8%. A partir de la medición de enero, INDEC cambia la medición del dato de inflación, con un mayor peso de los servicios públicos y privados sobre el dato, mientras que tendrá una menor valoración de alimentos y vestimenta.

La inflación de diciembre se aceleró por cuarto mes consecutivo y llegó al 2,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En 2025, la variación de precios se ubicó en el 31,5%, su menor nivel en ocho años, cuando el índice cerró en 24,8%.

Vale destacar que a partir de la medición de los precios de enero, el INDEC comenzará a utilizar la canasta incluida en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18. Esta canasta tiene un mayor peso de servicios públicos y privados -uno de los rubros que más aumentó en el último tiempo-, mientras que hay una menor valoración de alimentos y vestimenta.

Aumentos destacados de diciembre En un mes particular como lo es diciembre por las fiestas, alimentos y bebidas aumentó por encima del promedio en torno al 3,1%, siendo la división con mayor incidencia. Entre las subas destacadas se ubicó Transporte (+4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%), y Comunicación (+3,3%).

