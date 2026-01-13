SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de enero 2026 - 16:00

La inflación de diciembre se aceleró al 2,8%, pero acumuló en 2025 un 31,5%, su menor nivel en ocho años

Por Erika Cabrera

En 2017, el IPC se ubicó en 24,8%. A partir de la medición de enero, INDEC cambia la medición del dato de inflación, con un mayor peso de los servicios públicos y privados sobre el dato, mientras que tendrá una menor valoración de alimentos y vestimenta.

La inflación de diciembre se aceleró por cuarto mes consecutivo y llegó al 2,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En 2025, la variación de precios se ubicó en el 31,5%, su menor nivel en ocho años, cuando el índice cerró en 24,8%.

Aumentos destacados de diciembre

En un mes particular como lo es diciembre por las fiestas, alimentos y bebidas aumentó por encima del promedio en torno al 3,1%, siendo la división con mayor incidencia. Entre las subas destacadas se ubicó Transporte (+4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%), y Comunicación (+3,3%).

