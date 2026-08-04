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4 de agosto 2026 - 16:11

Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 4 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue vivo inversiones mercados

El dólar blue cerró a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 4 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.496 para la venta.

Informate más

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 4 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 4 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.568,97, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 4 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.251, según Binance.

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