Se le descoció todo el uniforme: el insólito momento de un arquero mexicano en pleno partido

El arquero del Santos Laguna y la Selección de México vivió un momento bastante llamativo en la caída de su equipo por la Liga MX.

Tras ser parte de la organización en el Mundial 2026, México regresó a la programación habitual en su fútbol con la Liga MX. Si bien del campeonato local transcurrieron solo unas pocas fechas, el torneo dejó una perlita difícil de ver en certámenes de primera división.

El protagonista de este momento tan insólito como gracioso fue Carlos Acevedo , aspirante a hacerse con el arco del combinado nacional y actual guardameta de Santos Laguna. Durante el partido, el árbitro debió parar el juego al sufrir el jugador un desperfecto en su ropa capaz de desviarlo de las pelotas lanzadas a su arco.

Santos Laguna daba su primera función como local en el Estadio Corona ante Atlas , en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Aunque la visita se quedó con el triunfo y el resultado no favoreció a Carlos Acevedo, un hecho llamó la atención del público.

Acevedo es una de las figuras del Santos Laguna y busca adueñarse del arco de México.

Mientras los locales reclamaban por un espionaje rival en la charla del entretiempo, las cámaras apuntaron al arquero. Poco a poco se observaban gestos de incomodidad hasta ver el problema real: su uniforme comenzó a deshilacharse.

La costura del short, sin movimientos bruscos ni enganches previos, cedió y empezó a abrirse . Esta situación obligó a comunicarse con el árbitro para frenar el partido. Al lado de la meta, un asistente le alcanzó otro par para cambiarse , regalando una imagen curiosa y poco habitual en este tipo de torneos.

Pese a esto, su actuación fue destacada y evitó un resultado peor para Santos Laguna. Este buen nivel lo posiciona entre los candidatos a ser el arquero titular en el seleccionado tras el arribo de Rafael Márquez a la dirección técnica.

Carlos Acevedo está listo para ser el arquero titular de México si así lo decide Rafa Márquez. Instagram de Carlos Acevedo

El arquero buscará quedarse con la titularidad tras la salida de Ochoa

"Poder representar a tu país es lo más increíble", expresó hace poco Acevedo en charla con "El Universal". "Se queda Rafa, pero tienes que darle argumentos y esos se muestran dentro del campo con atajadas", señaló el protector del arco de Santos Laguna.

Cabe remarcar que el guardameta integró la lista de 26 presentada por Javier Aguirre para el Mundial 2026. Si bien la pulseada final se la llevó Raúl Rangel y ya sin Memo Ochoa entre los aspirantes, resulta posible soñar con adueñarse de semejante responsabilidad.

Con la mira puesta en las Eliminatorias para la Copa del Mundo de 2030, habrá que ver cómo se desarrolla el proceso del nuevo entrenador. El debut será ante Colombia el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Maryland, Estados Unidos. Tres días después se medirán ante Perú en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, marcando el inicio del ciclo de Rafael Márquez al mando del combinado nacional.