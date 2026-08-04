Wyndham Hotels & Resorts reportó sólidos resultados en el segundo trimestre y elevó sus proyecciones para 2026 + Agregar ámbito en









La mayor franquiciadora hotelera del mundo incrementó sus ganancias entre abril y junio, fortaleció la generación de caja y revisó al alza sus previsiones para el cierre del año. El crecimiento internacional volvió a impulsar el negocio, con Latinoamérica entre las regiones de mejor desempeño y una cartera récord de 261.000 habitaciones en desarrollo.

La compañía también alcanzó un récord de aproximadamente 261.000 habitaciones en desarrollo, distribuidas en más de 2.200 hoteles.

Wyndham Hotels & Resorts cerró un sólido segundo trimestre y decidió elevar sus perspectivas para 2026, luego de mejorar sus principales indicadores financieros y operativos. La compañía obtuvo una ganancia neta de u$s102 millones, un 17% superior a la registrada en igual período del año pasado, mientras que el EBITDA ajustado creció 9%, hasta u$s212 millones. A su vez, la utilidad por acción diluida aumentó 20%, impulsada tanto por la mejora del negocio como por el programa de recompra de acciones.

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Según explicó la empresa, los resultados estuvieron impulsados por la expansión de su sistema de franquicias, mayores ingresos por comisiones y un mejor desempeño del negocio en Estados Unidos. "Nuestros sólidos resultados del segundo trimestre reflejan la fortaleza continua del modelo de negocio liviano en activos y basado en ingresos por comisiones", afirmó Geoff Ballotti, presidente y CEO de Wyndham Hotels & Resorts.

Mejoró las previsiones para el resto del año A partir de estos resultados, la compañía actualizó al alza su guía para 2026. Ahora prevé ingresos netos de entre u$s1.480 millones y u$s1.500 millones, un EBITDA ajustado de entre u$s735 millones y u$s745 millones y una utilidad neta ajustada de entre u$s355 millones y u$s365 millones. Además, mejoró su expectativa para el crecimiento del RevPAR global, aunque mantuvo sin cambios la previsión de expansión de habitaciones, estimada entre 4% y 4,5% para todo el año.

El balance también reflejó una mejora en la generación de caja. Durante el trimestre, Wyndham generó u$s91 millones de efectivo por actividades operativas, un 30% más que un año atrás, mientras que el flujo de caja libre ajustado ascendió a u$s105 millones, con un incremento del 19%. Al cierre de junio, la compañía disponía de u$s1.000 millones de liquidez total, manteniendo su nivel de endeudamiento dentro del rango objetivo. Además, devolvió u$s86 millones a los accionistas mediante recompras de acciones y el pago de dividendos.

Latinoamérica volvió a destacarse en la expansión internacional El crecimiento operativo también acompañó los resultados financieros. Durante el segundo trimestre, el sistema global de Wyndham Hotels & Resorts aumentó 4% en cantidad de habitaciones, impulsado por una expansión internacional del 10%. Dentro de ese desempeño, Latinoamérica se ubicó entre las regiones de mayor crecimiento, con un incremento del 11% en el RevPAR (ingreso por habitación disponible), el mismo nivel registrado por Europa, Medio Oriente y África (EMEA). En Asia-Pacífico, las franquicias directas crecieron 12%.

La compañía también alcanzó un récord de aproximadamente 261.000 habitaciones en desarrollo, distribuidas en más de 2.200 hoteles, un volumen que representa un crecimiento interanual del 4%. De esa cartera, el 69% corresponde a hoteles de categorías media y superior, el 17% pertenece al segmento de estadías prolongadas y el 78% son proyectos de construcción nueva, de los cuales más de un tercio ya iniciaron las obras. Según destacó Wyndham Hotels & Resorts, esa cartera posee un FeePAR aproximadamente 30% superior al promedio de su sistema actual, un indicador que refleja el mayor potencial de generación de ingresos de los nuevos desarrollos y que respaldó la decisión de mejorar las perspectivas para el cierre de 2026.

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