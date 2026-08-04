Moderna inició su primer ensayo en humanos para la vacuna contra el ébola + Agregar ámbito en









Se trata de un desarrollo del laboratorio Moderna para la cepa Bundibugyo, que ya causó la muerte de más de 1.600 personas. Su tecnología es la misma que la de la inmunización contra el Coronavirus y el ensayo se llevará a cabo en tres centros de Canadá.

La vacuna, denominada mRNA-1469, cuenta con la misma tecnología que la de la inmunización contra el Coronavirus de Moderna.

El laboratorio Moderna anunció este martes que inició su primer ensayo en humanos para lanzar la vacuna contra el virus del Ébola de Bundibugyo, una cepa que causó la muerte de más de 1.650 personas y para la que aún no se cuenta con inmunización autorizada. La prueba se llevará a cabo en tres centros de Canadá.

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Health Canada autorizó el estudio en fase inicial y los primeros voluntarios ya recibieron la vacuna, denominada mRNA-1469, cuya tecnología es la misma que la de la inmunización contra el Coronavirus de Moderna.

El ensayo, que se llevará a cabo en tres centros de Canadá, tiene como objetivo reclutar a unos 80 adultos sanos para comprobar si la inyección es segura y desencadena una respuesta inmune.

Moderna inició su primer ensayo contra el ébola La iniciativa forma parte de una colaboración con la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias (Cepi), que se comprometió con el desembolso de hasta u$s50 millones para ayudar a financiar las primeras fases de ensayo y la fabricación de la vacuna.

La iniciativa forma parte de una colaboración con la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias (Cepi). La cepa Bundibugyo está provocando un brote en la República Democrática del Congo que se convirtió en el segundo de ébola más grande de la historia, con 3.748 casos confirmados y 1.657 fallecimientos confirmados al 1 de agosto, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU.

Si finalmente se aprueba la vacuna, Moderna indicó que tiene previsto poner a disposición de los países de renta baja y media al menos 500.000 dosis a un precio asequible, en virtud de su acuerdo con la Cepi. Francia confirmó el primer caso de ébola fuera de África y enciende las alarmas Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron hace un mes el primer contagio de ébola en la historia del país. Se trató de un médico que contrajo el virus en la República Democrática del Congo, cuyo caso marcó un hito preocupante al ser el primer positivo de esta fiebre hemorrágica mortal fuera de África en el brote actual. Tras arribar a la capital francesa, la cartera sanitaria precisó que el profesional "embarcó en un vuelo comercial procedente de Kinshasa y era prácticamente asintomático, salvo por dolores de cabeza". Sin embargo, el escenario cambió en el aire. La condición del doctor "empeoró ligeramente durante el vuelo", un factor que obligó a activar un estricto protocolo de emergencia: apenas tocó suelo parisino fue aislado y derivado a un centro médico, "incluso antes de que la enfermedad fuera identificada oficialmente".

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