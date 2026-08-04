Facundo Moyano fue detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad de una joven + Agregar ámbito en









El ex diputado y dirigente sindical fue demorado este martes, luego de un procedimiento policial en el barrio porteño de Belgrano.

Facundo moyano fue demorado este lunes por la madrugada, y posteriormente detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad. Mariano Fuchila

El ex diputado nacional y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, quedó detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad, tras ser demorado durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano, en el marco de un operativo policial originado por un incidente en la vía pública.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando una joven salió corriendo desnuda de un edificio y pidió ayuda mientras era seguida por Moyano. La situación motivó la intervención de efectivos policiales, que interceptaron al dirigente sindical sobre la avenida del Libertador.

Facundo Moyano fue demorado este lunes por la madrugada. Mariano Fuchila Según el parte de la fuerza, ambos involucrados presentaban signos compatibles con el consumo de estupefacientes. Tras la intervención, personal del SAME también acudió al lugar para asistir a los protagonistas del episodio.

El operativo generó un importante despliegue policial en la zona y quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer las responsabilidades de cada una de las personas involucradas. Un vecino que presenció parte de la secuencia relató que observó a una mujer corriendo por la calle mientras solicitaba ayuda, lo que derivó en el llamado a las autoridades y en la rápida intervención de la Policía.

La joven fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano, mientras que el dirigente político fue trasladado a la comisaría 13A en calidad de demorado.

Según informó a TN el titular del SAME, Alberto Crescenti, la mujer fue encontrada cerca del túnel de Libertador “sin ropa” y se le suministró medicación para revertir “varios días de consumo” de droga. Detalles del incidente en la vía pública El episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando vecinos del barrio de Belgrano alertaron a la Policía sobre un conflicto que se desarrollaba en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que uno de los involucrados era Facundo Moyano. Durante el procedimiento posterior, los agentes habrían realizado una requisa en la que se encontraron sustancias que fueron identificadas de manera preliminar como estupefacientes. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el tipo ni la cantidad de sustancias que habrían sido secuestradas. La investigación continúa en curso y se aguarda información oficial sobre las actuaciones realizadas y la situación procesal del exdiputado. Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial por parte del entorno familiar de Moyano sobre el episodio. Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones sobre la causa, su eventual carátula y las medidas adoptadas por la Justicia.