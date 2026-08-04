Ludovico Einaudi llega por primera vez al Teatro Colón: cómo y dónde comprar las entradas

Ludovico Einaudi regresa a la Argentina con el formato más íntimo de su carrera: Solo Piano, un concierto que lo tendrá como único protagonista sobre el escenario de la sala principal del Teatro Colón .

Luego de agotar localidades en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, como el Teatro Real de Madrid, el Royal Albert Hall de Londres, la Salle Pleyel de París y el Carnegie Hall de Nueva York, el compositor italiano llega al escenario más emblemático de Sudamérica para ofrecer una experiencia única e irrepetible.

Solo Piano es un recorrido por la obra que marcó el camino artístico de Ludovico Einaudi. El concierto reúne algunas de sus composiciones más emblemáticas junto con piezas de creación más reciente, en un programa especialmente curado que las presenta en su expresión más pura.

Solo sobre el escenario, Einaudi permite que cada obra despliegue toda su sutileza y profundidad emocional, dando lugar a un encuentro íntimo entre el artista, el piano y el público.

Preventa exclusiva para clientes BBVA , a partir del miércoles 5 de agosto - 11:00 hs. Los clientes BBVA podrán acceder al beneficio de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Venta general , a partir del viernes 7 de agosto - 11:00 hs. En ambas instancias, entradas disponibles únicamente a través de Livepass.com.ar . Los clientes BBVA podrán disfrutar de hasta 6 cuotas sin interés en todas las etapas de venta.

Nacido en Turín en 1955, Ludovico Einaudi es uno de los compositores y pianistas contemporáneos más reconocidos e influyentes del mundo.

Tras graduarse en el Conservatorio de Milán, continuó su formación junto al prestigioso compositor Luciano Berio, de quien fue asistente. A lo largo de una trayectoria que abarca la música de concierto, el teatro, la danza y el cine, desarrolló un lenguaje musical único que redefinió los límites de la música instrumental contemporánea.

Su obra trascendió fronteras a través de álbumes fundamentales como Le Onde, I Giorni, Una Mattina, Divenire, In a Time Lapse, Elements, Underwater y, más recientemente, The Summer Portraits. Sus composiciones formaron parte de reconocidas producciones cinematográficas como The Intouchables, Nomadland y The Father, mientras que sus presentaciones en vivo agotan localidades en algunos de los teatros y salas de conciertos más prestigiosos del mundo, consolidando el alcance internacional y la vigencia de su música.

Su vínculo con la Argentina incluye una presentación con localidades agotadas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. El concierto en el Teatro Colón marcará su debut en este emblemático escenario y será, además, la primera vez que presente en el país su aclamado formato Solo Piano.